Нижегородцам без прививки от ковида или ПЦР-теста запретили жениться

Власти Нижегородской области обяжут женихов и невест предоставлять справку о вакцинации от коронавирусной инфекции или ПЦР-тест для допуска на церемонию бракосочетания, сообщает пресс-служба Главного управления записи актов гражданского состояния региона.

Перед началом церемонии все приглашённые должны предоставить оригиналы документов — сертификат профилактической прививки от CoViD-19, отрицательный результат ПЦР-теста или же справку о наличии иммуноглобулинов IgG к инфекции.