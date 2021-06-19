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Нижегородцам без прививки от ковида или ПЦР-теста запретили жениться

При этом в региональных отделах ЗАГС вводятся ограничения одновременного присутствия гостей.

19 июня, 15:32
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Власти Нижегородской области обяжут женихов и невест предоставлять справку о вакцинации от коронавирусной инфекции или ПЦР-тест для допуска на церемонию бракосочетания, сообщает пресс-служба Главного управления записи актов гражданского состояния региона.

Перед началом церемонии все приглашённые должны предоставить оригиналы документов — сертификат профилактической прививки от CoViD-19, отрицательный результат ПЦР-теста или же справку о наличии иммуноглобулинов IgG к инфекции.

При этом в региональных отделах ЗАГС вводятся ограничения одновременного присутствия гостей церемонии. Согласно им, в залах проведения церемонии может находиться один человек на четыре квадратных метра площади помещения.

В Петербурге с 21 июня усилят антиковидные ограничения

В Петербурге с 21 июня усилят антиковидные ограничения

А в Москве из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. По его словам, заболеваемость уже вышла на уровень прошлогодних пиков. Аналогичные меры, которые касаются ряда жителей, введены в Подмосковье, Ленобласти, Кузбассе, Тверской области и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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