"Люди к ним очень положительно относятся": Политолог оценил мощную общефедеральную пятёрку лидеров "Единой России"

По прогнозу профессора, прозвучавшие на съезде партии инициативы позволяют рассчитывать, что ЕР спокойно преодолеет 50-процентный барьер на думских выборах.

С утверждённой пятёркой федеральных лидеров "Единая Россия" спокойно преодолеет барьер в 50% голосов на сентябрьских выборах в Госдуму. Такой прогноз озвучил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев в беседе с Лайфом.

"Фигура Шойгу сама по себе очень популярна и дополнена мощнейшей фигурой Лаврова, важнейшего человека нашей страны. Это патриотическую составляющую и идеологию нашей страны увеличивает. Трое молодых новых людей в пятёрке — это герои последних лет. Люди к ним очень положительно относятся. Это очень мощный список, и он, главное, забирает такие разные сферы: образование, медицина, опять же, демография, дети", — отметил Матвейчев.

Сегодняшняя речь президента России Владимира Путина на съезде "Единой России" была очень духоподъёмной и вдохновляющей, подчеркнул собеседник. По его словам, на предложенных главой государства инициативах, связанных с поддержкой молодёжи и многодетных семей, можно брать многочисленные голоса избирателей.

"Как говорится, есть с чем к ним прийти, не с пустыми руками", — добавил профессор.