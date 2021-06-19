"Люди к ним очень положительно относятся": Политолог оценил мощную общефедеральную пятёрку лидеров "Единой России"
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По прогнозу профессора, прозвучавшие на съезде партии инициативы позволяют рассчитывать, что ЕР спокойно преодолеет 50-процентный барьер на думских выборах.
С утверждённой пятёркой федеральных лидеров "Единая Россия" спокойно преодолеет барьер в 50% голосов на сентябрьских выборах в Госдуму. Такой прогноз озвучил профессор Финансового университета при Правительстве РФ Олег Матвейчев в беседе с Лайфом.
"Фигура Шойгу сама по себе очень популярна и дополнена мощнейшей фигурой Лаврова, важнейшего человека нашей страны. Это патриотическую составляющую и идеологию нашей страны увеличивает. Трое молодых новых людей в пятёрке — это герои последних лет. Люди к ним очень положительно относятся. Это очень мощный список, и он, главное, забирает такие разные сферы: образование, медицина, опять же, демография, дети", — отметил Матвейчев.
Сегодняшняя речь президента России Владимира Путина на съезде "Единой России" была очень духоподъёмной и вдохновляющей, подчеркнул собеседник. По его словам, на предложенных главой государства инициативах, связанных с поддержкой молодёжи и многодетных семей, можно брать многочисленные голоса избирателей.
"Как говорится, есть с чем к ним прийти, не с пустыми руками", — добавил профессор.
Ранее Путин посчитал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва, а также детский омбудсмен Анна Кузнецова обязательно должны войти в пятёрку лидеров списка. Глава государства подчеркнул, что подробно обсуждал с Дмитрием Медведевым и другими руководителями партии кандидатов на думские выборы. Позже секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка кандидатов.
Напомним, голосование на сентябрьских выборах в Госдуму будет идти три дня — с 17 по 19 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова считает нецелесообразным переносить их на более ранний срок. При этом на придомовых территориях организовывать голосование не собираются.