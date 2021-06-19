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Аналитик рассказал, почему Россия не может отказаться от доллара

По словам эксперта, повысить долю рубля в торговле может привлечение нерезидентами капитала на рынке России и использование полученных рублей для торговых операций. В качестве примера он привёл Азиатскую инициативу по развитию долговых рынков в национальной валюте.

19 июня, 16:37
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Россия не может полностью отказаться от доллара в торговых расчётах и золотовалютных резервах, так как нефть, которая является одним из основных экспортных товаров, котируется именно в этой валюте. Таким мнением поделился в беседе с РИА "Новости" глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов.

"Снижение доли доллара США оправданно в силу того, что золотовалютные резервы в целом должны отражать валютные трансакции резидентов, связанные с расчётами с их торговыми партнёрами", — отметил Сухов.

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По его словам, доля США как партнёра в торговле с РФ невелика и составляет 3,2% от всего экспорта в 2018 году. При этом отказ от доллара вряд ли возможен из-за нефти. Эксперт подчеркнул, что если по каким-то причинам котировки на это топливо станут осуществляться в других валютах или российский экспорт изменит свою структуру, то это создаст дополнительные предпосылки для отказа от доллара.

Специалист выразил мнение, что повысить долю рубля в торговле может привлечение нерезидентов капитала на рынок России и использование полученных рублей для торговых операций. По его словам, наглядным примером такого процесса является Азиатская инициатива по развитию долговых рынков в национальной валюте (Asian Bond Market Initiative), запущенная в 2002-м, которая объединила Китай, Японию и Южную Корею. Её цель заключается, в частности, в повышении роли региональных валют.

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Снижение зависимости расчётов от доллара является вопросом межстрановой повестки и многочисленных инициатив, отметил Сухов. По его словам, они неизбежно дадут эффект в пользу снижения зависимости стран — участниц международной торговли от валюты США. Наиболее реалистично, на его взгляд, вести дискуссию на эту тему на площадках государств, близких к России по характеру исторических хозяйственных связей, а также в зоне БРИКС.

Ранее сообщалось, что доллар исключили из структуры Фонда национального благосостояния. При этом туда впервые ввели золото. В Минфине разъяснили, что изменения в структуре Фонда национального благосостояния направлены на обеспечение сохранности его средств.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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