В Крыму полностью восстановили энергоснабжение

В Крыму полностью восстановили энергообеспечение жителей региона после массовых сбоев из-за аномальных дождей. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики РФ.

"19 июня в 18:00 восстановительные работы в сетях 6–10 кВт и 0,4 кВт завершены, всем потребителям подано напряжение", — отмечается в заявлении ведомства.