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В Крыму полностью восстановили энергоснабжение

Отмечается, что без электричества оставалось более 26 тысяч человек, а восстановительные работы вели 93 бригады.

19 июня, 16:08
<p>Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко</p>

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

В Крыму полностью восстановили энергообеспечение жителей региона после массовых сбоев из-за аномальных дождей. Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики РФ.

"19 июня в 18:00 восстановительные работы в сетях 6–10 кВт и 0,4 кВт завершены, всем потребителям подано напряжение", — отмечается в заявлении ведомства.

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В министерстве сообщили, что максимально без электричества оставалось 26 200 человек, а восстановительные работы вели 93 бригады — 283 специалиста и 104 единицы техники.

Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. Обильные дожди в Крыму продолжаются с вечера среды. Наибольший удар приняла Керчь, где выпало около двух месячных норм осадков, из-за чего оказалась обесточена вся центральная часть города. Затоплены оказались дороги, машины, дома. Вода проникла даже в больницу, откуда эвакуировали пациентов.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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