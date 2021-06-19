Путин заявил о необходимости создания в России системы медицинской реабилитации
Российский лидер отметил, что особенно это важно сейчас, когда многие столкнулись с последствиями коронавируса. На развитие программы он поручил выделить не менее 100 миллиардов рублей.
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Президент России Владимир Путин заявил о том, что в стране необходимо запустить программу по созданию системы реабилитации, рассчитанную до 2026 года. Об этом он сообщил во время выступления на съезде партии "Единая Россия".
"Скажем прямо, система медицинской реабилитации после операций, травм, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, безусловно, нуждается в качественном развитии", — сказал Путин.
Он отметил, что особенно это актуально сейчас, когда многие люди столкнулись с последствиями коронавируса.
"Прошу вас с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно. Выделить на эти цели, на эту программу не менее 100 миллиардов рублей", — уточнил российский лидер, выступая перед членами ЕР.
По словам Путина, основной объём средств — 60 миллиардов — необходимо предусмотреть на ближайшее время, чтобы "развернуть работу широким фронтом".
Напомним, в ходе выступления на съезде "Единой России", который состоялся сегодня, 19 июня, президент РФ также предложил выделить регионам ещё 30 миллиардов рублей на ремонт дорог. Он отметил, что сделать это нужно в ближайшие дни, чтобы дорожные работы успели провести в летние и осенние месяцы. Кроме того, Путин выступил с инициативой освободить семьи с двумя и более детьми от подоходного налога при продаже жилья и призвал до 2026 года повысить доходы россиян и снизить уровень бедности. Российский лидер также распорядился направить 30 миллиардов рублей на развитие среднего профессионального образования. Он отметил, что это финансирование будет рассчитано на период до 2024 года. Кроме того, Путин поручил правительству подготовить пятилетнюю программу капитального ремонта школ.
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