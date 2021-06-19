Путин заявил о необходимости создания в России системы медицинской реабилитации

Президент России Владимир Путин заявил о том, что в стране необходимо запустить программу по созданию системы реабилитации, рассчитанную до 2026 года. Об этом он сообщил во время выступления на съезде партии "Единая Россия".

"Скажем прямо, система медицинской реабилитации после операций, травм, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, безусловно, нуждается в качественном развитии", — сказал Путин.

Он отметил, что особенно это актуально сейчас, когда многие люди столкнулись с последствиями коронавируса.

"Прошу вас с правительством запустить уже с этого года специальную программу по развитию системы медицинской реабилитации, рассчитанную до 2026 года включительно. Выделить на эти цели, на эту программу не менее 100 миллиардов рублей", — уточнил российский лидер, выступая перед членами ЕР.