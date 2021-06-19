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Умер советский генерал, благодаря которому танк Т-72 взяли на вооружение

За свою службу Иван Вертелко получил 54 различных медали, восемь отечественных и четыре иностранных ордена.

19 июня, 15:49
<p>Фото © <a href="https://t.me/truekpru/43359" target="_blank" rel="noopener noreferrer">T.me / "Комсомольская правда"</a></p>

Фото © T.me / "Комсомольская правда"

Знаменитый советский генерал Иван Вертелко скончался на 95-м году жизни несколько дней назад в частном пансионате "Академия долголетия" в подмосковном Сколкове, сообщает сайт kp.ru.

В годы Великой Отечественной войны Вертелко доверили решить судьбу нового танка Т-72. После его одобрения машина была принята на вооружение и стала самым массовым боевым танком второго поколения.

За свою службу Вертелко получил 54 различных медали, восемь отечественных и четыре иностранных ордена. Последние годы Иван Петрович проживал в Москве.

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Ранее сообщалось, что Путин присвоил генеральские звания 56 сотрудникам силовых структур. Так, в органах внутренних дел 23 работника были повышены до звания генерал-майора полиции.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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