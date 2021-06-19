Умер советский генерал, благодаря которому танк Т-72 взяли на вооружение
За свою службу Иван Вертелко получил 54 различных медали, восемь отечественных и четыре иностранных ордена.
Знаменитый советский генерал Иван Вертелко скончался на 95-м году жизни несколько дней назад в частном пансионате "Академия долголетия" в подмосковном Сколкове, сообщает сайт kp.ru.
В годы Великой Отечественной войны Вертелко доверили решить судьбу нового танка Т-72. После его одобрения машина была принята на вооружение и стала самым массовым боевым танком второго поколения.
За свою службу Вертелко получил 54 различных медали, восемь отечественных и четыре иностранных ордена. Последние годы Иван Петрович проживал в Москве.
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