Умер советский генерал, благодаря которому танк Т-72 взяли на вооружение

Знаменитый советский генерал Иван Вертелко скончался на 95-м году жизни несколько дней назад в частном пансионате "Академия долголетия" в подмосковном Сколкове, сообщает сайт kp.ru.

В годы Великой Отечественной войны Вертелко доверили решить судьбу нового танка Т-72. После его одобрения машина была принята на вооружение и стала самым массовым боевым танком второго поколения.

За свою службу Вертелко получил 54 различных медали, восемь отечественных и четыре иностранных ордена. Последние годы Иван Петрович проживал в Москве.