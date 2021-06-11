Путин присвоил генеральские звания 56 сотрудникам силовых структур
Так, в органах внутренних дел 23 работников повысили до звания генерал-майора полиции.
Фото © Официальный сайт Президента России
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым присвоил генеральские звания 56 сотрудникам силовых ведомств. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Специальные звания генерал-лейтенанта юстиции и полиции присвоены двум сотрудникам МВД, звания генерал-майора полиции, внутренней службы и юстиции — 23 работникам органов внутренних дел, генерал-майора полиции — двоим сотрудникам Росгвардии. Ещё четверо получили воинские звания генерал-майора, а один сотрудник военной прокуратуры — воинское звание генерал-майора юстиции.
Четверым сотрудникам Государственной противопожарной службы присвоены специальные звания генерал-лейтенанта внутренней службы, ещё девять получили звания генерал-майора. Один сотрудник СК стал генерал-лейтенантом юстиции и четверо — генерал-майорами. Во ФСИН двум сотрудникам присвоили звания генерал-лейтенанта и генерал-майора внутренней службы.
Ранее Путин подписал закон о включении госслужащих Вооружённых сил России, принимавших участие в борьбе с терроризмом, а также сотрудников внешней разведки в перечень лиц, подлежащих государственной защите.
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