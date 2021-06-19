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Россиянка Самсонова впервые в карьере вышла в финал на турнире WTA

В решающем матче на турнире Bett1open в Берлине она в воскресенье сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

19 июня, 15:50
<p>Фото © Zuma / TASS</p>

Фото © Zuma / TASS

Российская теннисистка Людмила Самсонова в полуфинале турнира в Берлине разгромила экс первую ракетку мира Викторию Азаренко из Белоруссии со счётом 6:4, 6:2. Соревнования Bett1open с призовым фондом 565,5 тысячи долларов проходят на травяном покрытии.

Встреча Самсоновой и Азаренко продолжалась 1 час 6 минут. За это время россиянка исполнила 11 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи, ни разу не отдав сопернице свою подачу.

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22-летняя россиянка впервые в карьере пробилась в финал на турнире WTA. В воскресенье в решающем матче она сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии.

Самсонова является 106-й ракеткой мира. На следующей неделе она дебютирует в топ-100 рейтинга WTA. В случае победы в Берлине она поднимется на 63-е место в списке лучших теннисисток планеты, если проиграет в финале — станет 77-й.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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