Россиянка Самсонова впервые в карьере вышла в финал на турнире WTA

Российская теннисистка Людмила Самсонова в полуфинале турнира в Берлине разгромила экс первую ракетку мира Викторию Азаренко из Белоруссии со счётом 6:4, 6:2. Соревнования Bett1open с призовым фондом 565,5 тысячи долларов проходят на травяном покрытии.

Встреча Самсоновой и Азаренко продолжалась 1 час 6 минут. За это время россиянка исполнила 11 эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи, ни разу не отдав сопернице свою подачу.

22-летняя россиянка впервые в карьере пробилась в финал на турнире WTA. В воскресенье в решающем матче она сыграет с Белиндой Бенчич из Швейцарии.