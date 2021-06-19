Вертолёты приступили к тушению вспыхнувшего склада пиротехники в Москве
Сейчас на месте происшествия находятся пожарно-спасательные подразделения. Возгоранию присвоен третий ранг сложности из пяти.
Два вертолёта привлечены к тушению вспыхнувшего склада пиротехники в Москве. Видео © LIFE
Два вертолёта привлечены к тушению пожара в здании на Лужнецкой набережной в Москве, где загорелся склад с пиротехникой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный Департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места ЧП.
"Для ликвидации огня вертолёты Ка-32А оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, с помощью которого пилоты могут сбрасывать на очаг возгорания до пяти тонн воды одновременно", — уточнили в ведомстве.
Сейчас на месте происшествия находятся пожарно-спасательные подразделения. Возгоранию присвоен третий ранг сложности из пяти. Информация о пострадавших пока не приводится. На месте инцидента до сих пор продолжаются взрывы пиротехники.
Как ранее писал Лайф, огонь уже перекинулся на соседнее здание, он бушует на площади 500 квадратных метров. На кадрах, снятых свидетелями произошедшего, видно, что в небо поднимается мощный столб белого дыма, слышны хлопки. А на некоторых роликах можно увидеть вспышки фейерверков.
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