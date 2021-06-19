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Вертолёты приступили к тушению вспыхнувшего склада пиротехники в Москве

Сейчас на месте происшествия находятся пожарно-спасательные подразделения. Возгоранию присвоен третий ранг сложности из пяти.

19 июня, 15:52

Два вертолёта привлечены к тушению вспыхнувшего склада пиротехники в Москве. Видео © LIFE

Два вертолёта привлечены к тушению пожара в здании на Лужнецкой набережной в Москве, где загорелся склад с пиротехникой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный Департамент по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места ЧП.

"Для ликвидации огня вертолёты Ка-32А оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5, с помощью которого пилоты могут сбрасывать на очаг возгорания до пяти тонн воды одновременно", — уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия находятся пожарно-спасательные подразделения. Возгоранию присвоен третий ранг сложности из пяти. Информация о пострадавших пока не приводится. На месте инцидента до сих пор продолжаются взрывы пиротехники.

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Как ранее писал Лайф, огонь уже перекинулся на соседнее здание, он бушует на площади 500 квадратных метров. На кадрах, снятых свидетелями произошедшего, видно, что в небо поднимается мощный столб белого дыма, слышны хлопки. А на некоторых роликах можно увидеть вспышки фейерверков.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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