НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Алые паруса" в Петербурге воочию увидят только выпускники

На время проведения мероприятия в городе будут введены особые меры. Губернатор Беглов пообещал, что власти Северной столицы "сделают всё, чтобы событие прошло безопасно".

19 июня, 16:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Несмотря на введённые в Санкт-Петербурге с 17 июня ограничения, праздник "Алые паруса" пройдёт в намеченную дату. При этом на мероприятие будут приглашены только выпускники школ Северной столицы, а остальные желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

"Мы обязательно проведём праздник "Алые паруса". Создадим безопасную санитарную зону, в которую в том числе войдут Дворцовая площадь и набережные. Туда пригласим только выпускников. Все остальные смогут посмотреть праздник по телевизору", — привела слова главы города пресс-служба Смольного.

"Алые паруса" завоевали сразу пять наград на мировом конкурсе Global Eventex Awards

"Алые паруса" завоевали сразу пять наград на мировом конкурсе Global Eventex Awards

Беглов подчеркнул, что петербургские выпускники заслужили этот праздник. По его словам, "в этом году в Северной столице много стобалльников и медалистов". Губернатор также пообещал, что власти города "сделают всё возможное, чтобы "Алые паруса" прошли безопасно".

Позднее в Администрации Санкт-Петербурга информировали, что по распоряжению губернатора города в зоне проведения "Алых парусов" будет запрещена работа торговых предприятий, а также заведений общепита и услуг.

Аттракционы, розыгрыши, мини-футбол: В Петербурге рассказали, что ждёт болельщиков в фан-зонах Евро-2020

Аттракционы, розыгрыши, мини-футбол: В Петербурге рассказали, что ждёт болельщиков в фан-зонах Евро-2020

"Во время проведения праздника "Алые паруса" будут приняты следующие меры: с 16:00 25 июня до 06:00 26 июня запрещается деятельность предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, а также оказание очных услуг гражданам на территории, границы которой обозначены в постановлении", — сказано в сообщении пресс-службы Смольного.

19 июня стало известно, что с 21 июня в Санкт-Петербурге усилят антиковидные ограничения. В частности, будет запрещён доступ посетителей на аттракционы и в аквапарки, а максимальное число посетителей фан-зоны Евро-2020 на Конюшенной площади сократят до трёх тысяч человек.

Всероссийский выпускной бал в Кремлёвском дворце отменён из-за ковида

Всероссийский выпускной бал в Кремлёвском дворце отменён из-за ковида

Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко и российский предприниматель Юрий Ковальчук рассказали участникам "Большой перемены" о создании праздника выпускников "Алые паруса". Первый замруководителя АП РФ призвал школьников мечтать масштабно, ведь от их амбиций и желаний зависит будущее страны, подчеркнув, что возможно всё. А предприниматель отметил, что поражения и победы существуют только в сознании человека.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Петербурге водитель кроссовера пошёл на обгон и снёс девушку прямо на зебре

сегодня в 16:32

Байден объявил 19 июня национальным праздником в честь отмены рабства

17 июня, 23:21

Великолепная пятёрка: Владимир Путин пожелал "Единой России" победы на выборах, но напомнил, что с неё особый спрос

сегодня в 16:43

Шойгу прокомментировал попадание в общефедеральный список "Единой России" на думские выборы

сегодня в 16:42

Аналитик рассказал, почему Россия не может отказаться от доллара

сегодня в 16:37

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1