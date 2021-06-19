"Алые паруса" в Петербурге воочию увидят только выпускники

Несмотря на введённые в Санкт-Петербурге с 17 июня ограничения, праздник "Алые паруса" пройдёт в намеченную дату. При этом на мероприятие будут приглашены только выпускники школ Северной столицы, а остальные желающие смогут посмотреть онлайн-трансляцию. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

"Мы обязательно проведём праздник "Алые паруса". Создадим безопасную санитарную зону, в которую в том числе войдут Дворцовая площадь и набережные. Туда пригласим только выпускников. Все остальные смогут посмотреть праздник по телевизору", — привела слова главы города пресс-служба Смольного.

Беглов подчеркнул, что петербургские выпускники заслужили этот праздник. По его словам, "в этом году в Северной столице много стобалльников и медалистов". Губернатор также пообещал, что власти города "сделают всё возможное, чтобы "Алые паруса" прошли безопасно".

Позднее в Администрации Санкт-Петербурга информировали, что по распоряжению губернатора города в зоне проведения "Алых парусов" будет запрещена работа торговых предприятий, а также заведений общепита и услуг.

"Во время проведения праздника "Алые паруса" будут приняты следующие меры: с 16:00 25 июня до 06:00 26 июня запрещается деятельность предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, а также оказание очных услуг гражданам на территории, границы которой обозначены в постановлении", — сказано в сообщении пресс-службы Смольного.

19 июня стало известно, что с 21 июня в Санкт-Петербурге усилят антиковидные ограничения. В частности, будет запрещён доступ посетителей на аттракционы и в аквапарки, а максимальное число посетителей фан-зоны Евро-2020 на Конюшенной площади сократят до трёх тысяч человек.