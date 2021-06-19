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В Минтруде оценили возможность увольнения за отказ от вакцинации

Обязательная вакцинация, как отметили в ведомстве, является зоной ответственности субъектов России.

19 июня, 16:01
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В Трудовом кодексе России не предусмотрено увольнение по статье за отказ от вакцинации. Об этом в беседе с журналистами заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"У нас на сегодняшний день возможность за это (отказ от вакцинации. — Прим. Лайфа) увольнять в Трудовом кодексе не предусматривается. В трудовом законодательстве на сегодняшний день таких норм не предусмотрено", — объяснил министр.

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Как отметил Котяков, обязательная вакцинация в регионах — это зона ответственности местных властей. Но нужно ориентироваться исходя из конкретной ситуации. В свою очередь перевод на удалёнку в субъектах страны зависит от эпидемиологической ситуации.

"Это же полномочия субъекта в зависимости от того, как разворачивается ситуация по тому или иному субъекту, губернатор вправе принять решение: перевод на удалёнку, особый режим вакцинации, предоставление дополнительных услуг населению, разворачивание точек вакцинации в различных общественных местах. Поэтому здесь нужно смотреть на конкретную ситуацию", — добавил глава Минтруда.

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Напомним, что в Санкт-Петербурге ранее ввели обязательную вакцинацию для 65% персонала государственных предприятий и организаций. Высшим учебным заведениям города рекомендовано провести мероприятия по привлечению обучающихся к вакцинации.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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