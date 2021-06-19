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В Петербурге водитель кроссовера пошёл на обгон и снёс девушку прямо на зебре

В результате столкновения пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

19 июня, 16:32

Скриншот видео © LIFE

В Петербурге кроссовер пошёл на обгон и сбил молодую девушку прямо на зебре. Видео © LIFE

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга легковушка наехала на 22-летнюю девушку-пешехода. Пострадавшая получила тяжёлые травмы. Об этом нам сообщил источник. В распоряжении Лайфа оказалось видео с камер наружного наблюдения, где запечатлён момент аварии.

По данным нашего собеседника, около двух часов дня на пересечении Митрофаньевского шоссе и Малой Митрофаньевской улицы красный "сузуки" сбил девушку прямо на зебре. Предположительно, водитель кроссовера после неудачной попытки обогнать другой автомобиль — серую "мазду" — во избежание столкновения вылетел на тротуар и протаранил дорожное ограждение. В этот самый момент молодая женщина переходила улицу.

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По словам очевидцев, во время столкновения удар был настолько сильным, что петербурженка даже кувыркнулась в воздухе, а затем рухнула на асфальт. Прибывшие на место происшествия врачи оказали ей экстренную медицинскую помощь прямо на проезжей части. Как стало известно Лайфу, в результате аварии пострадавшая получила открытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии. В настоящее время обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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