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Умерла "толстушка" из клипов Little Big Полина Соколова

Участники группы выразили соболезнования родным и близким женщины.

19 июня, 16:26
<p>Фото <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Csa3jiebPF0" target="_blank" rel="noopener noreferrer">© YouTube / Little Big</a></p>

Фото © YouTube / Little Big

Умерла артистка Полина Соколова, известная по клипам музыкальной группы Little Big. О печальной новости сообщается на официальной странице коллектива в соцсети "ВКонтакте".

"Сегодня не стало Полины Соколовой. Нашей близкой подруги и артистки оригинального жанра, которую вы знаете по клипам Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody", — сказано в сообщении. Причины смерти не уточняются.

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Участники группы выразили соболезнования родным и близким умершей. "Полина, покойся с миром", "Прекрасная женщина, спасибо за чудесные клипы", — пишут поклонники таланта артистки.

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Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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