Умерла "толстушка" из клипов Little Big Полина Соколова
Участники группы выразили соболезнования родным и близким женщины.
Умерла артистка Полина Соколова, известная по клипам музыкальной группы Little Big. О печальной новости сообщается на официальной странице коллектива в соцсети "ВКонтакте".
"Сегодня не стало Полины Соколовой. Нашей близкой подруги и артистки оригинального жанра, которую вы знаете по клипам Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody", — сказано в сообщении. Причины смерти не уточняются.
Участники группы выразили соболезнования родным и близким умершей. "Полина, покойся с миром", "Прекрасная женщина, спасибо за чудесные клипы", — пишут поклонники таланта артистки.
Ранее сообщалось, что актриса фильма "Исчезнувшая" погибла после наезда скутера. Причиной смерти Лизы Бейнс стала черепно-мозговая травма. Артистка чуть менее месяца не дожила до своего 66-летия.
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