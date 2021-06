Умерла "толстушка" из клипов Little Big Полина Соколова

Умерла артистка Полина Соколова, известная по клипам музыкальной группы Little Big. О печальной новости сообщается на официальной странице коллектива в соцсети "ВКонтакте" .

"Сегодня не стало Полины Соколовой. Нашей близкой подруги и артистки оригинального жанра, которую вы знаете по клипам Give Me Your Money, Faradenza, Skibidi (Romantic Edition) и Everybody", — сказано в сообщении. Причины смерти не уточняются.