"Что с вами не так, ребята?": Солист Little Big жёстко осадил гнобящих Манижу хейтеров
По мнению Ильи Прусикина, проблема не в песне артистки, а в головах её ненавистников.
Фото © Instagram / iliyaprusikin
Солист Little Big жёстко осадил хейтеров Манижи. Видео © Instagram / iliyaprusikin
Лидер панк-поп-рейв-группы Little Big Илья Прусикин записал гневный видеоответ подписчикам, которые гнобили певицу Манижу за песню Russian Woman для конкурса Евровидение–2021. Ролик артист разместил в сториз на своей странице в "Инстаграме".
"Что с вами не так, ребята? С такими соотечественниками, как вы, враги не нужны. Что бы кто ни делал — всё говно. Вы гнобите девочку из-за песни!" — заступился за участницу Евровидения артист.
Прусикин заявил, что самые большие русофобы именно русские. Он возмутился, что "русских больше всего ненавидят русские". По мнению солиста Little Big, проблема не в песне Манижи, а в головах её хейтеров.
Напомним, что выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. На неё даже пожаловались в СКР. В то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения, хотя на самом конкурсе Манижа заняла лишь девятое место. Она заявила, что гордится собой, потому что выложилась на 100%.
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