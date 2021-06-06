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"Что с вами не так, ребята?": Солист Little Big жёстко осадил гнобящих Манижу хейтеров

По мнению Ильи Прусикина, проблема не в песне артистки, а в головах её ненавистников.

6 июня, 01:17
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Фото © Instagram / iliyaprusikin

Солист Little Big жёстко осадил хейтеров Манижи. Видео © Instagram / iliyaprusikin

Лидер панк-поп-рейв-группы Little Big Илья Прусикин записал гневный видеоответ подписчикам, которые гнобили певицу Манижу за песню Russian Woman для конкурса Евровидение–2021. Ролик артист разместил в сториз на своей странице в "Инстаграме".

"Что с вами не так, ребята? С такими соотечественниками, как вы, враги не нужны. Что бы кто ни делал — всё говно. Вы гнобите девочку из-за песни!" — заступился за участницу Евровидения артист.

"Может, дело не в ней?": Влад Сташевский заступился за Манижу, поставив хейтеров на место

"Может, дело не в ней?": Влад Сташевский заступился за Манижу, поставив хейтеров на место

Прусикин заявил, что самые большие русофобы именно русские. Он возмутился, что "русских больше всего ненавидят русские". По мнению солиста Little Big, проблема не в песне Манижи, а в головах её хейтеров.

Новый клип Little Big за сутки набрал более 2 миллионов просмотров

Новый клип Little Big за сутки набрал более 2 миллионов просмотров

Напомним, что выбор Манижи в качестве представительницы России на Евровидении пришёлся по душе далеко не всем. Так, певица не понравилась Владимиру Жириновскому, Юрию Лозе, Виталию Милонову и критику Сергею Соседову. После отбора артистка столкнулась с масштабной травлей в Сети. На неё даже пожаловались в СКР. В то же время холодный приём в России не мешает клипу Russian Woman быть в топе на официальном ютуб-канале Евровидения, хотя на самом конкурсе Манижа заняла лишь девятое место. Она заявила, что гордится собой, потому что выложилась на 100%.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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