Солист Little Big жёстко осадил хейтеров Манижи. Видео © Instagram / iliyaprusikin

Лидер панк-поп-рейв-группы Little Big Илья Прусикин записал гневный видеоответ подписчикам, которые гнобили певицу Манижу за песню Russian Woman для конкурса Евровидение–2021. Ролик артист разместил в сториз на своей странице в "Инстаграме".

"Что с вами не так, ребята? С такими соотечественниками, как вы, враги не нужны. Что бы кто ни делал — всё говно. Вы гнобите девочку из-за песни!" — заступился за участницу Евровидения артист.