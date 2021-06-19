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Шойгу прокомментировал попадание в общефедеральный список "Единой России" на думские выборы

Глава российского оборонного ведомства подчеркнул, что постарается оправдать доверие и будет решать поставленную задачу.

19 июня, 16:42
<p>Фото © ТАСС / Карпухин Сергей</p>

Фото © ТАСС / Карпухин Сергей

Представление партии на выборах в Госдуму — серьёзная задача. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, который вошёл в общефедеральный список "Единой России" на думские выборы.

Глава Минобороны поблагодарил президента Владимира Путина за оказанное доверие и подчеркнул, что постарается его оправдать во время предвыборной кампании.

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"Это, конечно, большая, серьёзная, ответственная задача. Если вы поддержите нас по включению в партийный список, то мы постараемся сделать всё, чтобы это доверие оправдать", — отметил Шойгу, обращаясь к съезду "Единой России".

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Ранее Владимир Путин посчитал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва, а также детский омбудсмен Анна Кузнецова обязательно должны войти в пятёрку лидеров списка. Глава государства подчеркнул, что подробно обсуждал с Дмитрием Медведевым и другими руководителями партии кандидатов на думские выборы. Позже секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка кандидатов.

Напомним, голосование на сентябрьских выборах в Госдуму будет идти три дня — с 17 по 19 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова считает нецелесообразным переносить их на более ранний срок. При этом на придомовых территориях организовывать голосование не собираются.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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