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Худеть и не грустить: Врач рассказала, как справиться с плохим настроением на диете

Помочь в борьбе с неприятными эмоциями на пути к фигуре мечты могут продукты, которые содержат определённую аминокислоту.

19 июня, 17:10
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Диета может довести до тревожности, раздражительности и других неприятных эмоций. Одной из причин такого состояния является недостаток триптофана — аминокислоты, которая синтезирует серотонин, или "гормон счастья". Об этом в интервью радио Sputnik рассказала старший научный сотрудник клиники ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Чехонина.

"Часто неполноценное по белку питание вызывает изменение эмоционального фона, ухудшение настроения, тревожность и так далее. Это может быть связано с дефицитом одной из аминокислот, которая называется триптофан. Он служит в нашем организме предшественником для синтеза серотонина", — объяснила Юлия Чехонина.

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По её словам, несбалансированное питание в 90% случаев грозит снижением эмоционального фона у людей. Чтобы избежать неприятностей с настроением, врач-диетолог рекомендует следить за рационом — в нём ежедневно должны присутствовать продукты, являющиеся источниками триптофана. Так, Чехонина советует обратить внимание на твёрдые сыры, орехи, тофу и другие соевые продукты, мясо кролика, курицы и индейки. Вообще, по словам эксперта, больше всего этой аминокислоты содержится в красной и чёрной икре, однако эти продукты не могут появляться на столе каждый день.

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Раскрыт секрет успешности диет

Ранее Лайф сообщал, что незнание истинной энергетической ценности продуктов — одна из причин ошибок при похудении. Многие люди покупают полезные продукты, однако не интересуются, сколько в них калорий, и в результате съедают такой еды больше, чем нужно. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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