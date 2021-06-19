Диета может довести до тревожности, раздражительности и других неприятных эмоций. Одной из причин такого состояния является недостаток триптофана — аминокислоты, которая синтезирует серотонин, или "гормон счастья". Об этом в интервью радио Sputnik рассказала старший научный сотрудник клиники ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Чехонина.

"Часто неполноценное по белку питание вызывает изменение эмоционального фона, ухудшение настроения, тревожность и так далее. Это может быть связано с дефицитом одной из аминокислот, которая называется триптофан. Он служит в нашем организме предшественником для синтеза серотонина", — объяснила Юлия Чехонина.

По её словам, несбалансированное питание в 90% случаев грозит снижением эмоционального фона у людей. Чтобы избежать неприятностей с настроением, врач-диетолог рекомендует следить за рационом — в нём ежедневно должны присутствовать продукты, являющиеся источниками триптофана. Так, Чехонина советует обратить внимание на твёрдые сыры, орехи, тофу и другие соевые продукты, мясо кролика, курицы и индейки. Вообще, по словам эксперта, больше всего этой аминокислоты содержится в красной и чёрной икре, однако эти продукты не могут появляться на столе каждый день.