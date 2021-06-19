Лидер панк-поп-рейв-группы Little Big Илья Прусикин опубликовал пикантную фотографию, где его девушка Софья Таюрская предстала с обнажённой грудью, которую он прикрывает своей рукой. Таким образом артист решил высмеять обложку одного из таблоидов, где его поместили в окружении экс-жены Ириной Смелой и нынешней возлюбленной.

"Ну что, подкинем говна на вентилятор?" — сыронизировал под постом Прусикин.

Илья Прусикин и Софья Таюрская. Фото © Instagram / iliyaprusikin

На фото обнажённые Софья и Илья лежат на тех самых журналах. Солиста Little Big крайне рассмешила обложка в "самом жёлтом и дешёвом издании во Вселенной". Прусикин отметил, что этот "27-рублёвый журнал" теперь его личный топ. Музыкант даже захотел использовать эту фотографию для обложки своего нового альбома, поэтому попросил подписчиков помочь придумать подходящее название.

Фолловеры оценили юмор Прусикина, многие посмеялись вместе с ним. "Ильич, я ору", "Почему так смешно?", "Фотка огонь, точно нужно ставить на обложку", — написали комментаторы. Из предложенных вариантов для названия альбома, пожалуй, можно пока выделить "Лучшая подруга жены" и "Страстный рейв", а шоумен Гарик Харламов предложил более креативную версию — "Главней всего погода в доме".