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"Подкинем говна на вентилятор?": Ильич из Little Big высмеял обложку журнала, показав откровенное фото с Таюрской

Музыканта крайне рассмешил номер "самого жёлтого и дешёвого издания во Вселенной". Прусикин отметил, что этот "27-рублёвый журнал" теперь его личный топ. Впрочем, многочисленная армия фанатов исполнителя согласилась с ним.

19 июня, 17:04

Илья Прусикин. Фото © Instagram / iliyaprusikin

Лидер панк-поп-рейв-группы Little Big Илья Прусикин опубликовал пикантную фотографию, где его девушка Софья Таюрская предстала с обнажённой грудью, которую он прикрывает своей рукой. Таким образом артист решил высмеять обложку одного из таблоидов, где его поместили в окружении экс-жены Ириной Смелой и нынешней возлюбленной.

"Ну что, подкинем говна на вентилятор?" — сыронизировал под постом Прусикин.

Илья Прусикин и Софья Таюрская. Фото © Instagram / iliyaprusikin

Илья Прусикин и Софья Таюрская. Фото © Instagram / iliyaprusikin

На фото обнажённые Софья и Илья лежат на тех самых журналах. Солиста Little Big крайне рассмешила обложка в "самом жёлтом и дешёвом издании во Вселенной". Прусикин отметил, что этот "27-рублёвый журнал" теперь его личный топ. Музыкант даже захотел использовать эту фотографию для обложки своего нового альбома, поэтому попросил подписчиков помочь придумать подходящее название.

Фолловеры оценили юмор Прусикина, многие посмеялись вместе с ним. "Ильич, я ору", "Почему так смешно?", "Фотка огонь, точно нужно ставить на обложку", — написали комментаторы. Из предложенных вариантов для названия альбома, пожалуй, можно пока выделить "Лучшая подруга жены" и "Страстный рейв", а шоумен Гарик Харламов предложил более креативную версию — "Главней всего погода в доме".

Таюрская выложила настолько откровенные фото без одежды, что фанаты посоветовали ей идти в порно

Таюрская выложила настолько откровенные фото без одежды, что фанаты посоветовали ей идти в порно

Ранее Илья Прусикин рассказал, благодаря чему начался его роман с Таюрской. По словам певца, всё случилось внезапно и обошлось без романтики. Коллеги долгое время дружили, а потом переспали и поняли, что это любовь.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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