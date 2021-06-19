Учёный рассказал, как жара влияет на распространение коронавируса
По мнению эксперта, лето и высокая температура на улице не уберегут от заболевания инфекцией. А лучшим способом защититься от ковида является вакцинация.
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Предположение, что коронавирус будет сезонным, как и возбудители других респираторных заболеваний, оказалось ошибочным. Такое мнение выразил советский и российский учёный, доктор биологических наук, профессор МГУ Алексей Аграновский в беседе с телеканалом "Звезда".
"Мы думали, что этот вирус будет, как и другие возбудители острых респираторных заболеваний, сезонным, что для вирусов характерно: летом — меньше, зимой, осенью — больше. Но, похоже, что это не так", — рассказал эксперт.
Он отметил, что ситуация с CoViD-19 в таких странах, как Бразилия и Индия, где достаточно ровный климат и высокая инсоляция, доказывает, что предположение учёных было ошибочно и у эпидемии свои законы. По словам Аграновского, лето и жаркая погода не уберегут от заболевания коронавирусом, а лучшим способом профилактики болезни является вакцинация.
"Уберегут только прививки. У нас есть хорошие и эффективные вакцины. Например, "Спутник V", и он убережёт от тех штаммов, которые сейчас есть", — пояснил учёный, отметив, что вакцинация населения должна быть массовой и быстрой.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что лучше привиться от коронавирусной инфекции, чем болеть. Последствия болезни до сих пор изучаются, отметил глава государства. Речь идёт не только о поражении лёгких, но и о сосудистых заболеваниях, указал он.
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