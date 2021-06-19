НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Дарья Касаткина выиграла второй матч за день и третий раз в сезоне вышла в финал турнира WTA

В решающем матче соревнований Viking Classic Birmingham она сыграет с Унс Джабир из Туниса. Встреча состоится в воскресенье, 20 июня.

19 июня, 17:08
<p>Фото © PA / TASS</p>

Фото © PA / TASS

Российская теннисистка Дарья Касаткина в полуфинале турнира в английском Бирмингеме победила Коко Вандевеге из США со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

За это время россиянка исполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи, отдав сопернице две свои подачи. Соревнования Viking Classic Birmingham проводятся на травяном покрытии и предваряют стартующий 28 июня Уимблдон.

В решающем матче турнира Касаткина сыграет с Унс Джабир из Туниса. Встреча состоится в воскресенье, 20 июня.

Россиянка Самсонова впервые в карьере вышла в финал на турнире WTA

Россиянка Самсонова впервые в карьере вышла в финал на турнире WTA

24-летняя российская теннисистка пробилась в финал на турнирах WTA восьмой раз в карьере и третий — в нынешнем сезоне. В феврале она победила на соревнованиях в Мельбурне, а в марте — на St. Petersburg Ladies' Trophy.

В рейтинге WTA Касаткина занимает 35-е место. В случае победы в Бирмингеме она станет 33-й ракеткой мира.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Голевая перестрелка в Мюнхене: Сборная Германии победила Португалию на Евро-2020

сегодня в 17:54

Россиянка Самсонова впервые в карьере вышла в финал на турнире WTA

сегодня в 15:50

"Барселона" приобрела лидера сборной Нидерландов по футболу

сегодня в 17:43

Кабмин выделит свыше 320 миллионов рублей на изучение популяционного иммунитета к ковиду

сегодня в 18:09

Семьям погибших и пострадавшим при крушении самолёта в Кузбассе окажут помощь

сегодня в 18:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1