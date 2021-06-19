Дарья Касаткина выиграла второй матч за день и третий раз в сезоне вышла в финал турнира WTA
В решающем матче соревнований Viking Classic Birmingham она сыграет с Унс Джабир из Туниса. Встреча состоится в воскресенье, 20 июня.
Фото © PA / TASS
Российская теннисистка Дарья Касаткина в полуфинале турнира в английском Бирмингеме победила Коко Вандевеге из США со счётом 6:2, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
За это время россиянка исполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из семи, отдав сопернице две свои подачи. Соревнования Viking Classic Birmingham проводятся на травяном покрытии и предваряют стартующий 28 июня Уимблдон.
В решающем матче турнира Касаткина сыграет с Унс Джабир из Туниса. Встреча состоится в воскресенье, 20 июня.
24-летняя российская теннисистка пробилась в финал на турнирах WTA восьмой раз в карьере и третий — в нынешнем сезоне. В феврале она победила на соревнованиях в Мельбурне, а в марте — на St. Petersburg Ladies' Trophy.
В рейтинге WTA Касаткина занимает 35-е место. В случае победы в Бирмингеме она станет 33-й ракеткой мира.
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