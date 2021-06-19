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В Хабаровске подросток разбился насмерть, упав в шахту лифта с 18-го этажа недостроенного дома

Отмечается, что в здании погибший был не один — вместе с компанией приятелей он практиковал скалолазание. По факту гибели 16-летнего мальчика проводится проверка.

19 июня, 17:26
<p>Фото © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

В Хабаровске 16-летний подросток разбился насмерть, упав в шахту лифта с 18-го этажа недостроенного здания. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба Прокуратуры Хабаровского края.

Отмечается, что инцидент произошёл около 17:00 по местному времени. Погибший находился в многоэтажке не один — вместе с двумя приятелями он проник в здание на улице Рокоссовского, чтобы практиковать скалолазание. Так, подросток забрался на 18-й этаж и, не увидев шахту лифта, сорвался в неё, в результате чего погиб.

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По факту произошедшего прокуратура организовала проверку, обстоятельства случившегося выясняются. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее Лайф сообщал, что в Петрозаводске трое подростков утонули в Онежском озере. Друг ребят рассказал, что трагедия произошла, когда один из них начал тонуть, а двое других бросились на помощь. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

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