Кабмин выделит свыше 320 миллионов рублей на изучение популяционного иммунитета к ковиду

Правительство РФ выделит более 320 миллионов рублей из резервного фонда Роспотребнадзору на сотрудничество с рядом иностранных государств в оценке популяционного иммунитета к коронавирусу. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить Роспотребнадзору на финансирование расходов, связанных с осуществлением подведомственными Роспотребнадзору федеральными учреждениями <...> мероприятий по научному сотрудничеству со странами Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии по оценке популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции и секвенированию штаммов CoViD-19 в 2021–2022 годах, бюджетные ассигнования федерального бюджета в размере до 321 318,04 тысячи рублей", — указано в документе.

Так, в список федеральных учреждений, на финансирование расходов которых выделяются средства, попали Саратовский научно-исследовательский институт "Микроб", Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор", Центральный НИИ эпидемиологии, а также Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Пастера.

Уточняется, что в текущем году будет выделено до 172,3 миллиона рублей, а в 2022-м — до 148,9 миллиона рублей.