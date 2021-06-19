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В Госдуме оценили идею увеличения материнского капитала

Семьи с детьми и их материальную поддержку в нижней палате парламента назвали "крайне важной составляющей государственной политики" в России.

19 июня, 18:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с телеканалом RT поддержала недавнее предложение уполномоченного по правам ребёнка при Президенте РФ Анны Кузнецовой об увеличении объёма материнского капитала в России.

"Нужно сказать, что с идеей Кузнецовой полностью согласен российский народ. Мы же в своё время проголосовали за наш основной закон — Конституцию РФ, по которой соцвыплаты индексируются на размер инфляции. Безусловно, маткапитал не остановится в своём увеличении и будет дальше расти на соответствующий процент", — сказала Бессараб.

В России предложили расширить использование маткапитала

В России предложили расширить использование маткапитала

Депутат напомнила, что в текущем году материнский капитал на первого ребёнка в РФ составляет 483 тысячи рублей. В случае же рождения второго ребёнка (если на первенца выплату не получали) государством из бюджета выделяется 639 тысяч рублей.

"Конечно, формы маткапитала, именно цели, на которые можно его пустить, должны расширяться. Сейчас мы всерьёз задумались о возможностях использования этих средств", — добавила парламентарий, отметив, что данный соцпакет, к примеру, может быть использован многодетными семьями для покупки автомобиля, поскольку наличие средства передвижения для таких ячеек общества очень важно.

Минтруд предложил разрешить получать маткапитал отцам-одиночкам

Минтруд предложил разрешить получать маткапитал отцам-одиночкам

Вместе с тем Бессараб подчеркнула, что семьи с детьми и их материальная поддержка являются "крайне важной составляющей государственной политики" в РФ. Кроме того, она обратила внимание на важность введения единого понятия многодетной семьи на всей территории страны.

Путин поддержал идею использования средств маткапитала на ремонт жилья

Путин поддержал идею использования средств маткапитала на ремонт жилья

Как ранее сообщал Лайф, омбудсмен Анна Кузнецова на сегодняшнем съезде партии "Единая Россия" озвучила идею увеличения размера материнского капитала в РФ. Кроме того, она предложила включать в трудовой стаж граждан те годы, которые уходят у них на воспитание детей.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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