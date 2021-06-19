Названа вероятная причина пожара на складе пиротехники в Москве. Видео © LIFE

Пожар на складе пиротехники на Лужнецкой набережной в центре Москвы мог произойти из-за замыкания электросети. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"Предварительно, пожар на складе с пиротехникой начался в результате замыкания электросети, но рассматриваются и другие версии", — рассказал собеседник агентства.

По сообщению заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, на складе находилось 15 тонн взрывчатых веществ в виде бытовой пиротехники. Хозяином является индивидуальный предприниматель. Нарушения здесь были обнаружены и устранены в 2019 году. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В данный момент, как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России, пожар полностью потушен. К ликвидации возгорания привлекалось 135 человек и 30 единиц техники, с воздуха работали три вертолёта, с Москвы-реки — пожарный катер "Полковник Чернышёв".