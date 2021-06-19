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Опубликовано 19 июня 2021, 21:56

Депутат Исаев назвал Медведева безусловным авторитетом для "Единой России"

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

По словам парламентария, вместе с президентом РФ политик принимал решение о конфигурации общефедеральной части избирательного списка единороссов на думских выборах.

Дмитрий Медведев, будучи председателем "Единой России", является безусловным авторитетом для членов партии вне зависимости от присутствия в списке на выборах в Государственную думу. Об этом заявил журналистам первый замглавы фракции партии в Госдуме Андрей Исаев в кулуарах партийного съезда.

"Дмитрий Анатольевич является безусловным авторитетом в партии, его выступление (на съезде. — Прим. Лайфа) неоднократно прерывалось аплодисментами, на него ссылались многие выступающие, для нас он безусловный авторитет", — отметил Исаев.

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По словам депутата, Медведев консультировался с президентом Владимиром Путиным по поводу общефедеральной части избирательного списка членов партии на предстоящих выборах. При этом перечень кандидатов корректировался.

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"Сейчас принято решение, что список возглавят яркие личности, олицетворяющие те социальные среды, к которым мы хотим обратиться в первую очередь", — объяснил журналистам Исаев.

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Ранее Владимир Путин посчитал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва, а также детский омбудсмен Анна Кузнецова обязательно должны войти в пятёрку лидеров списка. Глава государства подчеркнул, что подробно обсуждал с Дмитрием Медведевым и другими руководителями партии кандидатов на думские выборы. Позже секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка кандидатов.

Напомним, голосование на сентябрьских выборах в Госдуму будет идти три дня — с 17 по 19 сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова считает нецелесообразным переносить их на более ранний срок. При этом на придомовых территориях организовывать голосование не собираются.

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Николай Абрамов
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