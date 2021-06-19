Депутат Исаев назвал Медведева безусловным авторитетом для "Единой России"

По словам парламентария, вместе с президентом РФ политик принимал решение о конфигурации общефедеральной части избирательного списка единороссов на думских выборах.

Дмитрий Медведев, будучи председателем "Единой России", является безусловным авторитетом для членов партии вне зависимости от присутствия в списке на выборах в Государственную думу. Об этом заявил журналистам первый замглавы фракции партии в Госдуме Андрей Исаев в кулуарах партийного съезда.

"Дмитрий Анатольевич является безусловным авторитетом в партии, его выступление (на съезде. — Прим. Лайфа) неоднократно прерывалось аплодисментами, на него ссылались многие выступающие, для нас он безусловный авторитет", — отметил Исаев.

По словам депутата, Медведев консультировался с президентом Владимиром Путиным по поводу общефедеральной части избирательного списка членов партии на предстоящих выборах. При этом перечень кандидатов корректировался.

"Сейчас принято решение, что список возглавят яркие личности, олицетворяющие те социальные среды, к которым мы хотим обратиться в первую очередь", — объяснил журналистам Исаев.

Ранее Владимир Путин посчитал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД РФ Сергей Лавров, главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелёва, а также детский омбудсмен Анна Кузнецова обязательно должны войти в пятёрку лидеров списка. Глава государства подчеркнул, что подробно обсуждал с Дмитрием Медведевым и другими руководителями партии кандидатов на думские выборы. Позже секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак представил общефедеральную часть списка кандидатов.