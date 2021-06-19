Во Львове пациент умер после пересадки донорского сердца

Во Львовской областной клинической больнице на Украине 19 июня умер пациент, которому на днях пересадили донорское сердце. Несмотря на сопутствующее заболевание у 44-летнего мужчины — лёгочную гипертензию— врачи до последнего боролись за жизнь подопечного. Сразу после операции у пациента отмечалась положительная динамика, сообщает vesti.ua.

"Трансплантация, тяжёлая легочная гипертензия, отсроченное закрытие грудной клетки, экстракорпоральная мембранная оксигенация, гемодиафильтрация, правожелудочковая дисфункция. К сожалению, наш трансплантированный пациент сердца умер", — указали медики.

Операция по пересадке сердца — первый опыт для врачей этой больницы — была проведена несколько дней назад. Сердце, отказавшееся служить новому хозяину, принадлежало 56-летнему пациенту, которому констатировали смерть мозга. Его семья дала согласие на забор органа. Операция по пересадке сердца 44-летнему мужчине длилась почти четыре часа.