Во Львове пациент умер после пересадки донорского сердца
Хирургическое вмешательство продолжалось почти четыре часа, врачи заявляли о положительной динамике, но спустя несколько дней мужчина скончался.
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Во Львовской областной клинической больнице на Украине 19 июня умер пациент, которому на днях пересадили донорское сердце. Несмотря на сопутствующее заболевание у 44-летнего мужчины — лёгочную гипертензию— врачи до последнего боролись за жизнь подопечного. Сразу после операции у пациента отмечалась положительная динамика, сообщает vesti.ua.
"Трансплантация, тяжёлая легочная гипертензия, отсроченное закрытие грудной клетки, экстракорпоральная мембранная оксигенация, гемодиафильтрация, правожелудочковая дисфункция. К сожалению, наш трансплантированный пациент сердца умер", — указали медики.
Операция по пересадке сердца — первый опыт для врачей этой больницы — была проведена несколько дней назад. Сердце, отказавшееся служить новому хозяину, принадлежало 56-летнему пациенту, которому констатировали смерть мозга. Его семья дала согласие на забор органа. Операция по пересадке сердца 44-летнему мужчине длилась почти четыре часа.
Ранее сообщалось, что пережившего остановку сердца лидера сборной Дании по футболу Кристиана Эриксена выписали из больницы. 29-летнему футболисту провели успешную операцию по установке кардиостимулятора.
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