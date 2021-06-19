Минтруд объяснил законность отстранения невакцинированных работников

Отстранение от работы сотрудников, которые не прошли вакцинацию по эпидемиологическим показаниям, законно. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинации для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить" , — пояснил Антон Котяков.

Он добавил, что отстранение может действовать в течение срока, на который вводится обязательная вакцинация. Если у сотрудника нет объективных причин для отказа от прививки, он может быть отстранён от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы.