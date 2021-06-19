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Минтруд объяснил законность отстранения невакцинированных работников

Условие для таких мер — действующее в регионе постановление санитарного врача об обязательности прививок для отдельных категорий работников.

19 июня, 19:21
<p>Фото © ТАСС \ Владимир Смирнов</p>

Фото © ТАСС \ Владимир Смирнов

Отстранение от работы сотрудников, которые не прошли вакцинацию по эпидемиологическим показаниям, законно. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинации для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить", — пояснил Антон Котяков.

Он добавил, что отстранение может действовать в течение срока, на который вводится обязательная вакцинация. Если у сотрудника нет объективных причин для отказа от прививки, он может быть отстранён от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы.

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Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы выпустил постановление об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы услуг. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эта мера была вынужденной в связи с тем, что именно в сфере услуг контакты между людьми происходят чаще всего. Также стало известно, что штрафы за уклонение от вакцинации сотрудников в столице составят до миллиона рублей. Подобные меры об обязательной частичной вакцинации работников некоторых сфер приняты и в других регионах.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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