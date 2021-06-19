Минтруд объяснил законность отстранения невакцинированных работников
Условие для таких мер — действующее в регионе постановление санитарного врача об обязательности прививок для отдельных категорий работников.
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Отстранение от работы сотрудников, которые не прошли вакцинацию по эпидемиологическим показаниям, законно. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинации для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить", — пояснил Антон Котяков.
Он добавил, что отстранение может действовать в течение срока, на который вводится обязательная вакцинация. Если у сотрудника нет объективных причин для отказа от прививки, он может быть отстранён от исполнения обязанностей без сохранения заработной платы.
Напомним, 16 июня главный санитарный врач Москвы выпустил постановление об обязательной вакцинации не менее 60% работников сферы услуг. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эта мера была вынужденной в связи с тем, что именно в сфере услуг контакты между людьми происходят чаще всего. Также стало известно, что штрафы за уклонение от вакцинации сотрудников в столице составят до миллиона рублей. Подобные меры об обязательной частичной вакцинации работников некоторых сфер приняты и в других регионах.
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