Жара в Питере побила рекорд 116-летней давности

В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд, который был установлен ещё в 1905 году. Как сообщает главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, воздух в городе прогрелся до 30,7 градуса.

"Сегодня днём температура воздуха в Санкт-Петербурге повысилась до 30,7 градуса, перекрыв экстремум дня 29,8 градуса, который наблюдался в 1905 году", — сказал Колесов в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".