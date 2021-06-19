НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Жара в Питере побила рекорд 116-летней давности

В 1905 году температурный показатель был почти на один градус ниже.

19 июня, 20:03
<p>Виды Санкт-Петербурга. Фото © ТАСС / Роман Пименов</p>

Виды Санкт-Петербурга. Фото © ТАСС / Роман Пименов

В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд, который был установлен ещё в 1905 году. Как сообщает главный синоптик Северной столицы Александр Колесов, воздух в городе прогрелся до 30,7 градуса.

"Сегодня днём температура воздуха в Санкт-Петербурге повысилась до 30,7 градуса, перекрыв экстремум дня 29,8 градуса, который наблюдался в 1905 году", — сказал Колесов в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

Светлая одежда не поможет: Врач рассказал, как не словить тепловой удар в 30-градусную жару

Светлая одежда не поможет: Врач рассказал, как не словить тепловой удар в 30-градусную жару

Ранее сообщалось, что аномальная жара установилась и в Москве. В российской столице может быть побит рекорд 104-летней давности. Самым тёплым днём грядущей недели станет среда — воздух прогреется до 35 градусов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1