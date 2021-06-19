В США водитель пикапа протаранил велосипедистов

В американском городе Шоу-Лоу (штат Аризона) полиция ранила и задержала водителя пикапа, который сбил участников велогонки. Пострадали по меньшей мере шесть спортсменов, сообщает телеканал CNN.

Как отмечается, за рулём автомобиля был 35-летний мужчина. Сбив велосипедистов, он попытался скрыться. Полиция открыла по нему огонь во время преследования, он был госпитализирован.

58-мильная гонка была благотворительной, её целью было собрать деньги для помощи местной школе.