НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В США водитель пикапа протаранил велосипедистов

Почему он это сделал, пока не ясно. Мужчина получил ранение, когда пытался скрыться от полиции, и теперь находится в больнице.

19 июня, 20:09
<p>Фото © <a href="https://edition.cnn.com/2021/06/19/us/arizona-suspect-shot-struck-cyclists/index.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">CNN</a></p>

Фото © CNN

В американском городе Шоу-Лоу (штат Аризона) полиция ранила и задержала водителя пикапа, который сбил участников велогонки. Пострадали по меньшей мере шесть спортсменов, сообщает телеканал CNN.

Как отмечается, за рулём автомобиля был 35-летний мужчина. Сбив велосипедистов, он попытался скрыться. Полиция открыла по нему огонь во время преследования, он был госпитализирован.

58-мильная гонка была благотворительной, её целью было собрать деньги для помощи местной школе.

Все вдруг закричали: В Татарстане на Сабантуе лошадь с телегой протаранила зрителей

Все вдруг закричали: В Татарстане на Сабантуе лошадь с телегой протаранила зрителей

Ранее Лайф показывал, как в Санкт-Петербурге микроавтобус из кортежа протаранил легковушку. Разбирательства о причинах аварии сразу отошли на второй план. Прежде люди из "мерседеса" занялись важным пассажиром.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1