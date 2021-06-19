В США водитель пикапа протаранил велосипедистов
Почему он это сделал, пока не ясно. Мужчина получил ранение, когда пытался скрыться от полиции, и теперь находится в больнице.
Фото © CNN
В американском городе Шоу-Лоу (штат Аризона) полиция ранила и задержала водителя пикапа, который сбил участников велогонки. Пострадали по меньшей мере шесть спортсменов, сообщает телеканал CNN.
Как отмечается, за рулём автомобиля был 35-летний мужчина. Сбив велосипедистов, он попытался скрыться. Полиция открыла по нему огонь во время преследования, он был госпитализирован.
58-мильная гонка была благотворительной, её целью было собрать деньги для помощи местной школе.
Ранее Лайф показывал, как в Санкт-Петербурге микроавтобус из кортежа протаранил легковушку. Разбирательства о причинах аварии сразу отошли на второй план. Прежде люди из "мерседеса" занялись важным пассажиром.
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