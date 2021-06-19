Сборные Испании и Польши сыграли вничью в матче второго тура чемпионата Европы по футболу. Встреча, состоявшаяся на стадионе "Ла Картуха" в Севилье, завершилась со счётом 1:1.

В составе сборной Польши не смог выйти на поле дисквалифицированный полузащитник Гжегож Крыховяк. Футболист московского "Локомотива" был удалён в матче предыдущего тура против Словакии (1:2).

Счёт был открыт на 25-й минуте. Жерар Морено забросил мяч во вратарскую с линии штрафной, и Альваро Мората, подставив ногу, поразил сетку ворот. Нападающий сборной Испании радовался, но не очень активно, поскольку было очень похоже на офсайд. Итальянский арбитр Даниэле Орсато, воспользовавшись системой видеопомощи, гол всё же засчитал. Вот тут уже можно было проявить эмоции в полной мере.

В начале второго тайма поляки восстановили равенство на табло. Камиль Юзвяк навесил с правого фланга, и Роберт Левандовски головой отправил мяч в ворота. При этом опекавший звёздного нападающего Эмерик Ляпорт толком не смог даже выпрыгнуть, чтобы помешать ему отличиться.

Сразу после забитого гола португальский тренер сборной Польши Паулу Соуза выпустил на поле полузащитника Кацпера Козловски. В возрасте 17 лет восьми месяцев и трёх дней он стал самым молодым футболистом в истории чемпионатов Европы.

А затем был назначен пенальти в польские ворота. После просмотра видеоповтора арбитр определил, что полузащитник гостей Якуб Модер в своей штрафной наступил на ногу Жерару Морено. С "точки" бил сам форвард "Вильярреала", и после его удара мяч попал в штангу, а успевший на добивание Мората пробил мимо ворот.

Сборная Испании, прозванная "красной фурией", второй раз подряд сыграла вничью на нынешнем Евро. В первом туре команда Луиса Энрике не смогла одолеть шведов (0:0). С двумя очками испанцы занимают лишь третье место в группе E. Их опережают сборные Швеции (4 балла) и Словакии (3). Польская дружина с одним набранным очком идёт на последней позиции.

В среду, 23 июня, в последнем туре группового турнира сборная Испании в Севилье примет словаков. В тот же день в Санкт-Петербурге сыграют команды Швеции и Польши.