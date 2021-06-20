Путин поздравил медиков с профессиональным праздником. Видео © пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских медиков с профессиональным праздником, который в этом году выпал на 20 июня. Глава государства отметил, что этот праздник — прежде всего возможность сказать "самые тёплые, сердечные слова всем, кто посвятил себя великой благородной миссии — лечить людей, защищать самое ценное — жизнь и здоровье человека".

Президент добавил, что призвание медика требует особых качеств, среди которых милосердие и отзывчивость. А порой нужно и настоящее мужество, готовность рисковать собой ради спасения других.

"Хорошо понимаю, что многие из вас встречают свой праздник на дежурстве, в буквальном смысле слова — на боевом посту. Борьба с эпидемией коронавируса продолжается непрерывно, круглосуточно. Её ведут те, кто спасает тяжелобольных в реанимациях и "красных зонах" больниц, выезжает на экстренные вызовы в составе экипажей скорой помощи", — подчеркнул российский лидер.

По его мнению, все звенья российского здравоохранения работают слаженно. Профессионально и надёжно действует каждый из медиков. Отдельно он обратился к тем, кто сейчас оказывает помощь: им фактически сейчас приходится работать и за себя, и за тех коллег, кто борется с пандемией.

"Искренне благодарю за труд и служение людям врачей общей практики и врачей-специалистов, фельдшеров и младший медицинский персонал, бригады скорой помощи и санитарной авиации, сотрудников медицинских служб Минобороны, МВД, МЧС и других ведомств, студентов, профессоров, преподавателей медицинских колледжей и вузов, коллективы ведущих научно-практических центров и негосударственных организаций здравоохранения", — говорится в поздравлении от президента.