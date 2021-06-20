"Сами сделать ничего не могут": Аксёнов ответил на шутки украинских политиков о потопе в Крыму
Глава полуострова отметил, что в Киеве радуются всем бедам на территории этого российского региона.
Сергей Аксёнов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Глава Крыма Сергей Аксёнов ответил на иронические высказывания украинских политиков, которые шутили над потопами в Крыму. Он считает, что на подобные высказывания не стоит обращать внимания.
"Сами сделать ничего не могут, вы поймите, это же бессильное такое злорадство. Вот и всё", — сказал глава региона в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Аксёнов также добавил, что в Киеве радуются абсолютно любым происшествиям или негативным событиям, происходящим на территории российского Крыма.
"Господь Бог слишком много им дал воды сразу": Секретарь СНБО Украины позлорадствовал над пострадавшими от наводнения крымчанами
Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Также Лайф сообщал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей.
Комментариев: 0