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"Сами сделать ничего не могут": Аксёнов ответил на шутки украинских политиков о потопе в Крыму

Глава полуострова отметил, что в Киеве радуются всем бедам на территории этого российского региона.

19 июня, 21:26
<p>Сергей Аксёнов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Сергей Аксёнов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Глава Крыма Сергей Аксёнов ответил на иронические высказывания украинских политиков, которые шутили над потопами в Крыму. Он считает, что на подобные высказывания не стоит обращать внимания.

"Сами сделать ничего не могут, вы поймите, это же бессильное такое злорадство. Вот и всё", — сказал глава региона в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".

Аксёнов также добавил, что в Киеве радуются абсолютно любым происшествиям или негативным событиям, происходящим на территории российского Крыма.

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Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Также Лайф сообщал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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