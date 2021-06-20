В Новосибирске из-за пожара в бараке эвакуировали около 80 человек

В Новосибирске из-за пожара в бараке эвакуировали из домов около 80 человек. Видео © МЧС России

В Новосибирске пожарные спасли от возгорания три жилых дома в Октябрьском районе города. Возгорание могло произойти из-за пожара в нежилом двухэтажном бараке по улице Грибоедова.

"Произошёл пожар в расселённом доме по адресу улица Грибоедова, 115. На момент прибытия первых подразделений дом полностью был охвачен огнём. Был риск распространения огня на соседние дома, расположенные с правой и с левой стороны", — сообщил начальник Управления пожаротушения ГУ МЧС России по НСО Дмитрий Ярцев.

Первые пожарные расчёты были на месте уже через четыре минуты. Из-за сложных условий тушения сотрудники МЧС приняли решение об эвакуации жильцов трёх домов. Огонь мог на них перекинуться из-за сильного ветра.

Как сообщают в МЧС, в общей сложности был эвакуирован 81 человек, из них 21 ребёнок. Пострадавших в результате инцидента нет. Пожар удалось ликвидировать спустя чуть более часа. В общей сложности на его тушение привлекли 72 человека и 20 единиц техники. Причина возгорания пока не известна.