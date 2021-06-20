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В Новосибирске из-за пожара в бараке эвакуировали около 80 человек

Сильный ветер мог привести к возгоранию соседних домов. Сотрудникам МЧС удалось этого не допустить.

19 июня, 22:01

В Новосибирске из-за пожара в бараке эвакуировали из домов около 80 человек. Видео © МЧС России

В Новосибирске пожарные спасли от возгорания три жилых дома в Октябрьском районе города. Возгорание могло произойти из-за пожара в нежилом двухэтажном бараке по улице Грибоедова.

"Произошёл пожар в расселённом доме по адресу улица Грибоедова, 115. На момент прибытия первых подразделений дом полностью был охвачен огнём. Был риск распространения огня на соседние дома, расположенные с правой и с левой стороны", — сообщил начальник Управления пожаротушения ГУ МЧС России по НСО Дмитрий Ярцев.

Первые пожарные расчёты были на месте уже через четыре минуты. Из-за сложных условий тушения сотрудники МЧС приняли решение об эвакуации жильцов трёх домов. Огонь мог на них перекинуться из-за сильного ветра.

Как сообщают в МЧС, в общей сложности был эвакуирован 81 человек, из них 21 ребёнок. Пострадавших в результате инцидента нет. Пожар удалось ликвидировать спустя чуть более часа. В общей сложности на его тушение привлекли 72 человека и 20 единиц техники. Причина возгорания пока не известна.

Два человека пострадали при пожаре на фабрике пиломатериалов под Владимиром

Два человека пострадали при пожаре на фабрике пиломатериалов под Владимиром

Ранее Лайф рассказывал, что на заводе имени Кузьмина в Новосибирске вспыхнул крупный пожар. В МЧС рассказали, что загоревшиеся покрышки находятся вплотную к цеху по производству резины. Позже стало известно, что огонь перекинулся на соседнее здание.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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