Анонсировано появление "африканского евро"

В 15 странах Западной Африки в 2027 году может появиться единая валюта. Сейчас восемь из этих государств входят в зону западноафриканского франка, остальные семь пользуются собственными национальными денежными единицами. О перспективах появления новой валюты, некоего африканского аналога евро, заявил глава Комиссии Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Жан-Клод Касси Бру.

Как сообщает Reuters, на саммите приняли новую дорожную карту по запуску единой валюты 15 стран ЭКОВАС в 2027 году. В декабре 2019 года было достигнуто соглашение, согласно которому франк африканского финансового сообщества, используемый сейчас в восьми странах, переименовывается в эко (производное от первых трёх букв аббревиатуры ЭКОВАС), но остаётся привязанным к евро. Положение, согласно которому 50% валютных резервов стран, входящих в зону франка африканского финансового сообщества, хранятся на счетах центробанка Франции, отменяется, присутствие представителя Франции в совете управляющих финансового сообщества стран Западной Африки становится неактуальным и аннулируется.