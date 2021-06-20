Максимальная отдача российских медиков позволила во время пандемии коронавируса спасти миллионы жизней. Такое мнение в поздравлении с Днём медицинского работника высказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Максимальная отдача каждого медицинского работника позволила спасти миллионы жизней. Мы уже доказали, что можем сдерживать натиск новой пандемии, можем справиться с любым ударом, отвести глобальную угрозу", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.

Он также подчеркнул, что уже полтора года российские медики работают на пределе своих возможностей. При этом они ежедневно демонстрируют высокий профессионализм и преданность своей профессии. Мурашко обращает внимание и на тот факт, что многие медики, перенеся ковид, всё равно возвращаются к профессии.

"Мы с вами совершили невозможное! Пандемия стремительно обрушилась на весь мир, в одну секунду изменила жизни миллиардов людей и заставила каждого человека вспомнить, что ничего дороже здоровья в жизни нет. Мы с вами выдержали этот удар", - сказал Мурашко.

Министр также напомнил, что коронавирусная пандемия ещё не закончилась, а, напротив, набирает новые обороты. Поэтому, по его словам, медикам необходимо и дальше демонстрировать свои самые лучшие качества: самоотверженность, силу духа и доброту.

"Дорогие друзья, поздравляю с нашим профессиональным праздником — Днём медицинского работника! Желаю успехов в профессиональной деятельности, личного счастья и семейного благополучия. Спасибо вам за преданное служение благородному делу. Будьте здоровы", - резюмировал Мурашко.