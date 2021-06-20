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Актриса Агния Дитковските тайно вышла замуж за ресторатора

Об отношениях пары стало известно ещё в феврале

20 июня, 02:30
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/ditkovskyte/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Агния Дитковските</a></p>

Фото © Instagram / Агния Дитковските

Актриса и бывшая жена известного российского актёра Алексея Чадова Агния Дитковските тайно вышла замуж за совладельца ресторанной сети Lucky Group Богдана Панченко. Бракосочетание сопровождалось только ужином в ресторане в тесном кругу.

Об их романе, сообщает PeopleTalk, стало известно в начале февраля, к тому времени пара уже состояла в отношениях несколько месяцев и успела съездить в романтическое путешествие на Мальдивы.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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