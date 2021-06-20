Актриса Агния Дитковските тайно вышла замуж за ресторатора
Об отношениях пары стало известно ещё в феврале
Фото © Instagram / Агния Дитковските
Актриса и бывшая жена известного российского актёра Алексея Чадова Агния Дитковските тайно вышла замуж за совладельца ресторанной сети Lucky Group Богдана Панченко. Бракосочетание сопровождалось только ужином в ресторане в тесном кругу.
Об их романе, сообщает PeopleTalk, стало известно в начале февраля, к тому времени пара уже состояла в отношениях несколько месяцев и успела съездить в романтическое путешествие на Мальдивы.
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