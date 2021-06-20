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Рекорд оказался фейком?: Власти ЮАР опровергли сообщения о женщине, родившей десять детей за раз

Вопросы есть и у "счастливого отца", которому приписали такое невероятное пополнение семейства.

20 июня, 02:06
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MediaFrance24" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MediaFrance24</a></p>

Фото © Twitter / MediaFrance24

Сообщения о рождении у жительницы ЮАР сразу 10 детей за раз не подтверждаются. С опровержением выступил местный Минздрав после проверки информации.

"Ни в одной из больниц ЮАР в текущем месяце не рождались у одной женщины 10 детей", — цитирует заявление министерства местная радиостанция SABC .

Медицинские власти страны на протяжении десяти дней проводили проверку всех роддомов и соответствующих учреждений. Нигде подобного факта зафиксировано не было.

Сама виновница этой новости Тамара Ситхоле уже попала в поле зрение правоохранителей. По данным The Daily Beast, у неё в течение последнего года вообще не было беременности. Официального заявления от властей пока нет, но его обещают опубликовать в ближайшее время.

Гражданский муж Ситхоле, который стал для местных СМИ источником информации о рождении 10 детей, призвал прекратить направлять пожертвования в адрес семьи на содержание новорожденных.

Муж уличил во лжи мировую рекордсменку, которая родила сразу 10 детей, но никто их не видел

Муж уличил во лжи мировую рекордсменку, которая родила сразу 10 детей, но никто их не видел

Напомним, 8 июня в Сети появилась информация о том, что мать из ЮАР родила сразу 10 детей и побила мировой рекорд. Безработный муж женщины и отец большого семейства тогда заявлял, что чувствует себя счастливым и благословлённым таким подарком небес.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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