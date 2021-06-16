Муж уличил во лжи мировую рекордсменку, которая родила сразу 10 детей, но никто их не видел
Прошла уже неделя, а Тебого так и не пустили к жене и детям из-за ковидных ограничений. И спустя столько времени ему не устроили даже встречу по видеосвязи.
Фото © Twitter / Africa Archives ™ и IOL News
Счастливый отец многодетного семейства Тебого Цотеци из Претории, ЮАР, начал подозревать, что таким званием его наградили поспешно. Дело в том, что мужчина до сих пор не увиделся с женой — 37-летней Госиаме и не познакомился с детьми — тремя девочками и семью мальчиками, хотя прошла уже неделя. Всё это время жена общалась с Тебого по видеосвязи, но малышей не показывала.
В последний раз мужчина видел супругу, когда ту на 29-й неделе беременности забирали в больницу. Однако сейчас Тебого даже не уверен, что его жена находится в роддоме, поэтому он подал заявление о пропаже человека. Невозможность встречи ему объяснили ковидными ограничениями, однако мужчина уже начал сомневаться в существовании его детей, пишет The Sun.
Он выпустил официальное обращение, где заявил, что, пока собственными глазами не увидит младенцев, будет считать всю эту историю обманом. Он попросил всех неравнодушных жителей ЮАР больше не присылать им деньги, которые планировалось потратить на малышей. Сейчас Тебого невероятно расстроен, ведь до этого он так радовался пополнению в семье.
Фото © Twitter / IOL News
Я не мог в это поверить. Я чувствовал себя словно избранный Богом. На нас снизошло такое благословение, в то время как многие пары мечтают хоть об одном ребёнке. Это чудо, которое я невероятно ценю. Не могу дождаться того, как возьму малышей в свои руки
Комментариев: 0