Муж уличил во лжи мировую рекордсменку, которая родила сразу 10 детей, но никто их не видел

Счастливый отец многодетного семейства Тебого Цотеци из Претории, ЮАР, начал подозревать, что таким званием его наградили поспешно. Дело в том, что мужчина до сих пор не увиделся с женой — 37-летней Госиаме и не познакомился с детьми — тремя девочками и семью мальчиками, хотя прошла уже неделя. Всё это время жена общалась с Тебого по видеосвязи, но малышей не показывала.

Фото © Twitter / Africa Archives ™

В последний раз мужчина видел супругу, когда ту на 29-й неделе беременности забирали в больницу. Однако сейчас Тебого даже не уверен, что его жена находится в роддоме, поэтому он подал заявление о пропаже человека. Невозможность встречи ему объяснили ковидными ограничениями, однако мужчина уже начал сомневаться в существовании его детей, пишет The Sun.

Фото © Twitter / Africa Archives ™

Он выпустил официальное обращение, где заявил, что, пока собственными глазами не увидит младенцев, будет считать всю эту историю обманом. Он попросил всех неравнодушных жителей ЮАР больше не присылать им деньги, которые планировалось потратить на малышей. Сейчас Тебого невероятно расстроен, ведь до этого он так радовался пополнению в семье.

Фото © Twitter / IOL News