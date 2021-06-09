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Ратаковски превратила новорождённого сына в аксессуар, лишь бы он не закрывал её тело в бикини

Из-за вызванного негодования модели даже пришлось закрыть комментарии к посту, чего она никогда до этого не делала.

9 июня, 14:55

Фото © Instagram / emrata

Популярной модели Эмили Ратаковски на днях исполнилось 30 лет, но вместо поздравлений девушка получила столько возмущения от своих подписчиков, что ей пришлось закрыть комментарии. В последнее время инстаграм молодой мамы заполонили снимки с младенцем и откровенные фото в купальниках. Эмили вовсю хвастается идеальной фигурой, которую она успела вернуть в короткие сроки. Но в этот раз что-то пошло не так.

Фото © Instagram / emrata

Фото © Instagram / emrata

Модель надела для фото новое бикини из собственной коллекции и взяла в руки сына, на котором были совпадающие по цвету плавки. Видимо, молодая мама торопилась, поэтому неудачно подхватила малыша, но это возмутило её фанатов. Похожий случай уже был замечен в прошлом, когда Эмили использовала своего пёсика как аксессуар.

Фото © Instagram / emrata

Фото © Instagram / emrata

Опасная поза для младенца прорвала плотину злобных комментариев, поэтому девушке пришлось закрыть их совсем, чего она никогда не делала. Однако это не помешало недовольным подписчикам уйти на другие площадки и начать возмущаться там.

Фото © Instagram / emrata

Фото © Instagram / emrata

Эмили держит своего младенца так, как я бутылочку винца в магазине. В смысле, мэм, вы в порядке?

KNK

Я крепче держала мешок с мукой, за которым мы должны были ухаживать в школе, считая его ребёнком, чем Ратаковски своего настоящего сына

kelly

Она держит ребёнка так, будто это новый модный аксессуар... Что за пипец

Doom-y slothë

Ратаковски в маленьком бикини попала под подозрение, что она не рожала 2 месяца назад, и вот почему

Ратаковски в маленьком бикини попала под подозрение, что она не рожала 2 месяца назад, и вот почему

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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