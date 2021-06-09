Ратаковски превратила новорождённого сына в аксессуар, лишь бы он не закрывал её тело в бикини
Из-за вызванного негодования модели даже пришлось закрыть комментарии к посту, чего она никогда до этого не делала.
Популярной модели Эмили Ратаковски на днях исполнилось 30 лет, но вместо поздравлений девушка получила столько возмущения от своих подписчиков, что ей пришлось закрыть комментарии. В последнее время инстаграм молодой мамы заполонили снимки с младенцем и откровенные фото в купальниках. Эмили вовсю хвастается идеальной фигурой, которую она успела вернуть в короткие сроки. Но в этот раз что-то пошло не так.
Модель надела для фото новое бикини из собственной коллекции и взяла в руки сына, на котором были совпадающие по цвету плавки. Видимо, молодая мама торопилась, поэтому неудачно подхватила малыша, но это возмутило её фанатов. Похожий случай уже был замечен в прошлом, когда Эмили использовала своего пёсика как аксессуар.
Опасная поза для младенца прорвала плотину злобных комментариев, поэтому девушке пришлось закрыть их совсем, чего она никогда не делала. Однако это не помешало недовольным подписчикам уйти на другие площадки и начать возмущаться там.
Эмили держит своего младенца так, как я бутылочку винца в магазине. В смысле, мэм, вы в порядке?
Я крепче держала мешок с мукой, за которым мы должны были ухаживать в школе, считая его ребёнком, чем Ратаковски своего настоящего сына
Она держит ребёнка так, будто это новый модный аксессуар... Что за пипец
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