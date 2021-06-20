Названы два неявных признака приближения инсульта или тромбоза

Два верных признака высокого холестерина в крови — а это является одной из причин сердечно-сосудистых заболеваний и закупорки сосудов — боли в затылке и в конечностях. Широко об этом не известно, ведь мало кто задумывается о необходимости следить за уровнем холестерина.

Головные боли в затылке и покалывания в руках и ногах — свидетельство того, что кровеносные сосуды закупорены и уровень этого вещества в организме угрожающе высок.

"Это происходит, когда кровеносные сосуды забиты холестериновыми бляшками. Если это не остановить, кровеносные сосуды могут разорваться и вызвать инсульт", — передаёт слова врачей клиники Medicover Hospitals Daily Expess.

Так называемый "хороший" холестерин чистит артерии, а плохой — накапливается, образуя бляшки. Способ узнать правду о состоянии своих сосудов — сделать анализ крови. В Британском фонде сердца (BHF) посоветовали следить за питанием: исключить жирные продукты. Есть больше злаков, фруктов, овощей и рыбы.