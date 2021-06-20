"Бывает редко": Жителей Центральной России предупредили об "опасном солнце"
Нужно стараться не находиться под его лучами до трёх часов дня, это чревато проблемами со здоровьем.
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В Центральном федеральном округе в течение ближайшей недели будет высокий уровень ультрафиолетового излучения. Если находиться под лучами светила в полуденные часы, можно получить проблемы со здоровьем. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Ультрафиолетовая радиация будет максимально опасной, это бывает редко в Центральном федеральном округе. Нужно обязательно соблюдать все меры осторожности, лучше находиться не на улице в это время", — приводит слова Вильфанда ТАСС.
Он напомнил, что повышенная солнечная активность может вызывать онкологические заболевания, сказываться на зрении. Метеоролог посоветовал не находиться на солнце до трёх часов дня.
Россиянам рассказали, как выбрать хороший солнцезащитный крем. Конечно, многое зависит от фототипа кожи, однако всё же есть универсальные рекомендации для выбора защитного средства.
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