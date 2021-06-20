В Центральном федеральном округе в течение ближайшей недели будет высокий уровень ультрафиолетового излучения. Если находиться под лучами светила в полуденные часы, можно получить проблемы со здоровьем. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ультрафиолетовая радиация будет максимально опасной, это бывает редко в Центральном федеральном округе. Нужно обязательно соблюдать все меры осторожности, лучше находиться не на улице в это время", — приводит слова Вильфанда ТАСС.

Он напомнил, что повышенная солнечная активность может вызывать онкологические заболевания, сказываться на зрении. Метеоролог посоветовал не находиться на солнце до трёх часов дня.