Актриса Дарья Митичашвили обвинила в сексуальных домогательствах звезду сериала "Кадетство" Александра Головина. Как утверждает девушка в "Инстаграме", она отдыхала в баре и уже собиралась уезжать домой, когда артист подошёл и начал приставать к ней. Более того, девушку возмутило продолжение истории, когда, по её словам, ни в экстренной службе, ни в полиции просьбу разобраться и помочь не приняли всерьёз.

"Не должен актёр А. Головин залезать своими грязными руками вам под юбку. И чистыми тоже. И даже в перчатках, если вы не давали согласия!" — написала девушка в своём аккаунте.

"Не надевайте юбки. Не встречайтесь с друзьями. Не стойте на улице спиной к мужчинам", — пишет Дарья.

Дарья сообщила, что подала заявление в правоохранительные органы. Друзья в соцсетях поддержали девушку, выразив надежду, что инцидент получит максимальную огласку. "Был бы неизвестной личностью, все бы кричали в один голос : "урод, маньяк и т. д.", "Спасибо за пост! Никто не имеет права на такое", — пишут подписчики под Дарьиным постом.