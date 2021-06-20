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"Не надевайте юбки": Актриса обвинила звезду сериала "Кадетство" в пьяных домогательствах

Девушку возмутила реакция полиции и социальных служб на её просьбу о помощи и наказании обидчика. По её словам, рассказ не приняли всерьёз.

20 июня, 00:39
<p>Коллаж © LIFE / Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CMkbO71HwC2/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Dasha Mitichashvili she/he</a> / <a href="https://www.instagram.com/s.a.n.e.k13/?hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Александр Головин</a></p>

Коллаж © LIFE / Фото © Instagram / Dasha Mitichashvili she/he / Александр Головин

Актриса Дарья Митичашвили обвинила в сексуальных домогательствах звезду сериала "Кадетство" Александра Головина. Как утверждает девушка в "Инстаграме", она отдыхала в баре и уже собиралась уезжать домой, когда артист подошёл и начал приставать к ней. Более того, девушку возмутило продолжение истории, когда, по её словам, ни в экстренной службе, ни в полиции просьбу разобраться и помочь не приняли всерьёз.

"Не должен актёр А. Головин залезать своими грязными руками вам под юбку. И чистыми тоже. И даже в перчатках, если вы не давали согласия!"написала девушка в своём аккаунте.

"Не надевайте юбки. Не встречайтесь с друзьями. Не стойте на улице спиной к мужчинам", — пишет Дарья.

Дарья сообщила, что подала заявление в правоохранительные органы. Друзья в соцсетях поддержали девушку, выразив надежду, что инцидент получит максимальную огласку. "Был бы неизвестной личностью, все бы кричали в один голос : "урод, маньяк и т. д.", "Спасибо за пост! Никто не имеет права на такое", — пишут подписчики под Дарьиным постом.

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Ранее Лайф писал о том, что студентки МГМУ имени Сеченова обвинили преподавателя-хирурга в домогательствах. Всё началось с резонансного поста в "Инстаграме". После откровений девушки всплыла весьма любопытная история трёхлетней давности про этого же мужчину.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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