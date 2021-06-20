"Космический пылесос" разработали в России

В России разработан космический аппарат, который сможет собирать для учёных микроскопические — размером в миллиардную долю миллиметра — частицы. Проект создали в Рязанском государственном радиотехническом университете имени В. Ф. Уткина.

"Изобретение относится к малоразмерным исследовательским бинарным космическим аппаратам (БКА), предназначенным для поиска и сбора наноразмерных объектов внеземного происхождения, скопившихся в космических пылевых структурах, расположенных в окрестностях точек либрации (точек Лагранжа)", — цитирует ТАСС материалы Федерального института промышленной собственности.

Аппарат будет оснащён специальной лентой с солнцезащитными батареями и герметичными контейнерами для хранения собранных материалов. Нанообъекты будут притягиваться с помощью электрического поля.

Как только аппарат завершит сборку необходимых частиц, его батарея свернётся, а сам он будет ждать транспортировки на Землю. Полученные частицы будут изучаться на Земле при помощи микроскопов.