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"Космический пылесос" разработали в России

Предполагается, что он будет вращаться вокруг Солнца и собирать мельчайшие космические объекты, а затем ждать, пока его с таким грузом заберут.

20 июня, 00:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России разработан космический аппарат, который сможет собирать для учёных микроскопические — размером в миллиардную долю миллиметра — частицы. Проект создали в Рязанском государственном радиотехническом университете имени В. Ф. Уткина.

"Изобретение относится к малоразмерным исследовательским бинарным космическим аппаратам (БКА), предназначенным для поиска и сбора наноразмерных объектов внеземного происхождения, скопившихся в космических пылевых структурах, расположенных в окрестностях точек либрации (точек Лагранжа)", — цитирует ТАСС материалы Федерального института промышленной собственности.

Аппарат будет оснащён специальной лентой с солнцезащитными батареями и герметичными контейнерами для хранения собранных материалов. Нанообъекты будут притягиваться с помощью электрического поля.

Как только аппарат завершит сборку необходимых частиц, его батарея свернётся, а сам он будет ждать транспортировки на Землю. Полученные частицы будут изучаться на Земле при помощи микроскопов.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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