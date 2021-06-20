Арестован подросток, который расправился с 5-летней девушкой за отказ в поцелуе

В посёлке Мокшан в Пензенской области суд постановил отправить под арест подростка, ранее задержанного по обвинению в убийстве восьмиклассницы. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Согласно информации областной прокуратуры, 17-летний учащийся профессионального колледжа Мокшана был задержан по подозрению в убийстве 15-летней знакомой. Вечером 17 июня после поздней прогулки компании молодых людей по городу подозреваемый вызвался проводить школьницу до дома. По дороге между подростками возник конфликт, в ходе которого парень нанёс девушке смертельные травмы. По предварительным данным, молодой человек довёл девочку до дома и на прощание хотел поцеловать её, на что получил отказ и в порыве злости жестоко расправился с несовершеннолетней подругой.

"Задержанному предъявлено обвинение в совершении убийства. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 18 августа текущего года", — рассказали в пресс-службе регионального СУ СК, добавив, что 17-летнему фигуранту грозит до десяти лет тюрьмы.

В то же время уточняется, что в первые сутки расследования были проведены допросы задержанного подростка и свидетелей, а также очная ставка. Кроме того, назначены судебные медэкспертизы.

"Также будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проводивших работу с подростком и его семьёй", — указали в ведомстве.

Между тем в главке МВД по Пензенской области заявили, что обвиняемый в убийстве юноша состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних и характеризуется крайне отрицательно.