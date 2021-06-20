Обнаружена ошибка, вызывающая сбой Wi-Fi на iPhone. Видео © Twitter / Carl Schou

Обнаружена новая ошибка в системном ПО смартфонов Apple, приводящая к весьма неприятным последствиям. Об этом сообщил основатель сообщества Secret Club Карл Шу.

В своём микроблоге в "Твиттере" он рассказал, что ошибка проявилась после того, как Шу подключился к своей личной сети Wi-Fi с названием %p%s%s%s%s%n. В итоге на его iPhone полностью нарушилась работу Wi-Fi-модуля, включить эту функцию стало невозможно.

Шу рассказал, что ни перезагрузка смартфона, ни переименование сети не помогли избавиться от ошибки. Как решить проблему, подсказали другие пользователи. Сбой исчезает, если произвести полный сброс настроек сети. Для этого требуется перейти в меню "Настройки" > "Основные" > "Сброс" > "Сбросить настройки сети".