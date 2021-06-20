В Ялте число пропавших без вести из-за потопа выросло до двух

В Ялте, которая после сильнейших ливней оказалась охвачена потопом, уже два человека числятся пропавшими без вести. Число пострадавших выросло до 24 человек. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.

Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Также Лайф сообщал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей.