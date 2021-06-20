В Ялте число пропавших без вести из-за потопа выросло до двух
Также один человек погиб, более двадцати пострадали. Туристов среди них, по словам главы города, нет.
Фото © ТАСС \ Сергей Мальгавко
В Ялте, которая после сильнейших ливней оказалась охвачена потопом, уже два человека числятся пропавшими без вести. Число пострадавших выросло до 24 человек. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.
"Двое пропавших без вести и один погибший. [Туристов] нет, и травмы лёгкие все", — приводит ТАСС слова Павленко.
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Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Также Лайф сообщал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей.
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