Мэр Ялты заявила о пройденном пике потопа

В большей части Ялты ситуация после подтопления начала стабилизироваться. Об этом заявила мэр города Янина Павленко. По её словам, положение дел пока напряжённое на двух участках городского анклава.

"Большая вода в принципе сошла. Остались точечно две напряженные ситуации. Ситуация остается напряженной. Пик пройден, потому что во всей Большой Ялте вода ушла и осадки пока не предвидятся у нас", — сказала Павленко в беседе с ТАСС.

Мэр уточнила, что сложной ситуация остаётся в посёлке Кореиз. Вторым проблемным участком она назвала улицы Кривошты и Вергасова, где река Быстрая вышла из берегов. Как следствие, подвалы многоквартирных домов подтапливает. Из этих районов, по словам Павленко, эвакуируются жители.