Мэр Ялты заявила о пройденном пике потопа
Ситуация всё ещё напряжённая, однако большая часть воды уже ушла, новых сильных осадков пока не ожидается.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
В большей части Ялты ситуация после подтопления начала стабилизироваться. Об этом заявила мэр города Янина Павленко. По её словам, положение дел пока напряжённое на двух участках городского анклава.
"Большая вода в принципе сошла. Остались точечно две напряженные ситуации. Ситуация остается напряженной. Пик пройден, потому что во всей Большой Ялте вода ушла и осадки пока не предвидятся у нас", — сказала Павленко в беседе с ТАСС.
Мэр уточнила, что сложной ситуация остаётся в посёлке Кореиз. Вторым проблемным участком она назвала улицы Кривошты и Вергасова, где река Быстрая вышла из берегов. Как следствие, подвалы многоквартирных домов подтапливает. Из этих районов, по словам Павленко, эвакуируются жители.
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Напомним, из-за обильных ливней река Водопадная в Ялте вышла из берегов и затопила город. Власти ввели режим ЧС, полностью перекрыли центр для ликвидации последствий и начали эвакуацию жителей с затопленных участков. За сутки в городе выпало три месячные нормы осадков, местные власти уже заявили, что такого не было около ста лет. Также Лайф сообщал, что в городе был затоплен крокодиляриум с сотнями обитателей.
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