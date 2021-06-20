Роналду разом установил два новых рекорда на Евро-2020
Это удалось ему во время матча сборной против немецкой команды, в котором Португалия уступила.
Фото © Instagram / cristiano
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду установил сразу два новых рекорда чемпионатов Европы. В ходе последнего матча между сборными этой страны и Германии он забил свой рекордный мяч.
Для Криштиану этот гол стал первым в ворота сборной Германии и 12-м на чемпионатах Европы. Всего же на Евро и ЧМ он забил 19 голов и сравнялся по этому показателю с немцем Клозе. По данным портала "Чемпионат", капитан португальской сборной также стал первым игроком в истории Евро, который забил не менее трёх голов в трёх разных турнирах. Он трижды отличился на европейском чемпионате в 2012, 2016 и 2021 годах.
В минувшем сезоне Серии А Криштиану Роналду вышел на поле 33 раза, забил 29 голов и сделал три результативные передачи.
А на днях Роналду также стал первым человеком с 300 млн подписчиков в Instagram. По этому показателю футболист опережает ближайшего преследователя — рестлера и актёра Дуэйна Скалу Джонсона — более чем на 50 млн.
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