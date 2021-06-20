Роналду разом установил два новых рекорда на Евро-2020

Для Криштиану этот гол стал первым в ворота сборной Германии и 12-м на чемпионатах Европы. Всего же на Евро и ЧМ он забил 19 голов и сравнялся по этому показателю с немцем Клозе. По данным портала "Чемпионат", капитан португальской сборной также стал первым игроком в истории Евро, который забил не менее трёх голов в трёх разных турнирах. Он трижды отличился на европейском чемпионате в 2012, 2016 и 2021 годах.