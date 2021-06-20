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"Я пожалел, что был категоричен": Назвавший Земфиру наркоманкой Гришковец публично извинился

Писатель признался, что иск артистки на 1,5 миллиона рублей о защите чести и достоинства вызвал у него искреннее изумление.

20 июня, 00:21
<p>Коллаж © LIFE / Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/144829292378150/photos/pb.100044546614650.-2207520000../1554989614695437/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Евгений Гришковец</a> / <a href="https://www.facebook.com/74702940313/photos/pb.100044461358732.-2207520000../10161622583375314/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Zemfira</a></p>

Коллаж © LIFE / Фото © Facebook / Евгений Гришковец / Zemfira

Российский драматург и писатель Евгений Гришковец принёс публичные извинения перед рок-музыканткой Земфирой Рамазановой за свои резкие слова в её адрес. Он записал 5-минутное обращение после сообщений СМИ о том, что певица подала иск на 1,5 миллиона рублей из-за слов о том, что она — наркоманка.

"Я пожалел о своём высказывании ещё в процессе разговора. Пожалел не по причине опасений юридических последствий и скандала. Я пожалел, что был категоричен, груб, позволил себе гнев", — сказал Гришковец на видео, которое публикует телеканал "Дождь".

Гришковец жалеет, что стал причиной "переживаний и душевных мук" самой Земфиры и её преданных поклонников. Правда, объяснять причины таких своих оценок её творчества писатель отказался, чтобы искренние сожаления не превратить "в уловки и чёрт знаешь что". Также он отметил, что иск артистки о защите чести и достоинства вызвал у него "изумление".

Музыкальный критик усомнился в плагиате Земфирой обложки и названия альбома

Музыкальный критик усомнился в плагиате Земфирой обложки и названия альбома

Ранее сообщалось, что иск Земфиры направлен в Центральный районный суд Калининграда, однако ТАСС в суде не подтвердили такую информацию.

Несколько лет назад Гришковец вызвал общественный резонанс, назвав Сергея Шнурова предателем. Певец, как обычно, ответил тогда ему в стихах, обошлось без судебных исков.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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