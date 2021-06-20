НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Бесплатно ничего не бывает": Россиянам рассказали, в чём подвох магазинных скидок

Как правило, у покупателя возникает лишь иллюзия выгоды, на самом деле цель — привлечь их внимание.

20 июня, 01:18
<p>Фото © ТАСС / Александр Артеменков</p>

Фото © ТАСС / Александр Артеменков

Для получения выгоды магазины нередко прибегают к различным манипуляциям над клиентами. Например, сначала максимально завышают цены на товар, который пользуется спросом, а потом его стоимость снижают до реальной. Так у покупателей создаётся иллюзия выгодной покупки, отмечает кандидат экономических наук Михаил Беляев.

"Перед праздниками магазины часто специально повышают цены, а потом начинают изображать акции и якобы сбрасывают цены – возвращают на допраздничный уровень под яркой рекламой скидок 20-30%", — пояснил Беляев в интервью радио Sputnik.

Акциям, когда с покупкой одного товара предлагают бесплатно другой, он тоже не советует доверять. В таком случае вы заплатите завышенную цену за основной товар. К тому же, как правило, в качестве подарка дают какую-то неликвидную вещь.

Михаил Беляев предупреждает, что с особой осторожностью следует относиться к снижению цен на продовольственные товары. Нужно внимательно смотреть на срок годности. Правда, в некоторых случаях такие акции — норм. Например, вечерние скидки в булочной.

"Есть традиционный сброс цен — в булочных вечерняя выпечка после определенного часа продается со скидкой 50%. Это такое кокетство булочников по отношению к потребителям", — отметил собеседник радиостанции.

Скидки на продукты: 5 самых выгодных акций в "Пятёрочке", "Магните" и "Дикси"

Скидки на продукты: 5 самых выгодных акций в "Пятёрочке", "Магните" и "Дикси"

Ранее Лайф выяснил, как продавцы обманывают и клиентов, и руководство торговых сетей ради собственной выгоды. Бдительность следует сохранять не только возле прилавков, но и на кассе, ведь там тоже может таиться подвох.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1