Для получения выгоды магазины нередко прибегают к различным манипуляциям над клиентами. Например, сначала максимально завышают цены на товар, который пользуется спросом, а потом его стоимость снижают до реальной. Так у покупателей создаётся иллюзия выгодной покупки, отмечает кандидат экономических наук Михаил Беляев.

"Перед праздниками магазины часто специально повышают цены, а потом начинают изображать акции и якобы сбрасывают цены – возвращают на допраздничный уровень под яркой рекламой скидок 20-30%", — пояснил Беляев в интервью радио Sputnik.

Акциям, когда с покупкой одного товара предлагают бесплатно другой, он тоже не советует доверять. В таком случае вы заплатите завышенную цену за основной товар. К тому же, как правило, в качестве подарка дают какую-то неликвидную вещь.

Михаил Беляев предупреждает, что с особой осторожностью следует относиться к снижению цен на продовольственные товары. Нужно внимательно смотреть на срок годности. Правда, в некоторых случаях такие акции — норм. Например, вечерние скидки в булочной.

"Есть традиционный сброс цен — в булочных вечерняя выпечка после определенного часа продается со скидкой 50%. Это такое кокетство булочников по отношению к потребителям", — отметил собеседник радиостанции.