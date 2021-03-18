Скидки на продукты: 5 самых выгодных акций в "Пятёрочке", "Магните" и "Дикси"

Мясные деликатесы — скидки до 55%

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В "Дикси" до 21 марта действуют скидки в 40–45% на "Губернскую" докторскую колбасу, "Охотские" колбаски и молочные сосиски "По-стародворски". Шпикачки "Каждому по вкусу" дешевле на 55%.

Копчёные колбасы "Астория", "Венская" и "Юбилейная" снижены в цене на 30–36%. Нарезка бекона сейчас стоит 120 рублей, а не 260. По 100 рублей можно приобрести нарезку сырокопчёных колбас "Палермо" и "Литовская", а также говяжьего рулета.

Мясо и полуфабрикаты — скидки до 50%

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Супермаркеты "Магнит у дома" предлагают покупателям до 23 марта приобрести охлаждённые и замороженные мясные продукты с хорошими скидками. Так, на маринованные рёбрышки для запекания действует акция "На 21% дешевле", а на чевапчичи — "На 30% дешевле".

Филе голени индейки можно приобрести за 210 рублей вместо 280. А кубики из филе грудки цыплёнка бройлера продаются на 17% дешевле.

В половину дешевле "Магнит" предлагает пельмени "Сибирская коллекция" и "Мираторг". "Чебупицца" от "Горячей штучки" и наггетсы "Мираторг" продаются по акции "1+1", то есть, взяв две пачки, покупатель заплатит только за одну.

Рыба и морепродукты — скидки до 50%

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Также в "Дикси" можно выгодно приобрести солёную и свежую рыбу, икру и морепродукты. Например, замороженная тушка скумбрии стоит 210 рублей вместо 350, а стейк сёмги — 400 рублей вместо 550.

Слабосолёная сёмга подешевела на 50%, ломтики форели — на 33%, а селёдка "На перекус" — на 35%.

Молочные продукты — скидки до 40%

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В "Пятёрочке" до 22 марта цена на пастеризованное молоко "Домик в деревне" снижена на 20%, а на ультрапастеризованное Parmalat — на 29%. В отличие от обычного, ультрапастеризованное может храниться несколько месяцев. На производстве его сначала нагревают до 100 градусов, а затем резко охлаждают. Так погибают и вредные, и полезные бактерии. Поэтому такой продукт диетологи не рекомендуют пить регулярно.

Творог "Му-му" и "Вкуснотеево", мягкий сыр и сыр пармезан продаются на 22% дешевле, а сыры моцарелла и колбасный — на 20%.

Скидки действуют также на йогурты и биотворожки. К примеру, питьевая "Активиа" сейчас дешевле на 37%, а йогурт "Биомакс" — на 40%. Биотворог "Верховье" можно приобрести за 30 рублей вместо 50, напиток "Имунеле" — за 20 рублей вместо 26.

Сладости — скидки до 31%

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Любителям сладкого следует заглянуть в эти выходные в "Магнит". Здесь печенье Oreo дешевле на 30%, тульский пряник — на 31%, а вафельный рулет "Яшкино", круассаны Chipicao, бисквитный торт с трюфелем и австрийский штрудель с вишней и ванилью — на 29%.

Вафельный торт "Шоколадница" можно приобрести за 190 рублей вместо 264, печенье "Юбилейное" с глазурью из молочного шоколада — за 55 рублей, а не за 76.

Ранее Лайф рассказывал о пяти способах обмана в супермаркетах, которыми пользуются продавцы магазинов. Например, если у покупателя нет с собой бонусной карты, то кассир зачастую может записать баллы клиента на свою карту. Кроме того, продавцы способны пробить один и тот же товар дважды или "подсунуть" клиенту товар у кассы — якобы по скидке, но на самом деле за обычную стоимость, обманывая ожидания клиента, привыкшего к акционным продуктам на кассе.

Также покупатели не видят хороших товаров, поскольку сотрудники магазинов не выставляют их на витрины, а выкупают самостоятельно. Только сначала ждут, чтобы поставщик снизил цену. Особенно это касается крутых подарочных наборов и новинок продуктового рынка.

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